Problémy Boeingu nekončí. Aerolinky odstavují stroj 737 NG kvůli trhlinám

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) zkontroloval 810 letadel, pět procent z nich, tedy 38 strojů, nesplnilo bezpečnostní parametry, zjistil úřad minulý týden.

Poté, co byla některá starší dopravní letadla tohoto typu předělána na nákladní, byly odhaleny praskliny v místě připojení křídla k letadlu.

V současnosti je v provozu 6 800 letadel 737 NG, není však jasné, kolik z nich bude muset podstoupit okamžitou kontrolu a případnou opravu.

Boeing dosud neuvedl, kolik aerolinek odstavilo zmíněných 38 letadel s defektem. Více než sto aerolinek, které mají tyto stroje ve flotile, však dostalo příkaz k bezpečnostní kontrole.

Oprava letadel New Generation je v současné době pro Boeing prioritou číslo jedna a odsouvá tak na druhou kolej opětovné uvedení verze MAX do provozu. „Bezpečnost a kvalita poskytovaných služeb jsou pro nás nejdůležitější a celou společnost velmi mrzí, jaký celosvětový dopad mají technické problémy na naše zákazníky,“ vyjádřil se výrobce letadel.

„Dnem i nocí pracujeme na opravě a vylepšení technických parametrů a všechny síly směřujeme na brzké uvedení letadel zpět do provozu,“ dodala firma.

Federální úřad pro letectví nařídil Boeingu kontrolu letadel, která mají za sebou přes 30 tisíc letů. Musí ji neprodleně uskutečnit v horizontu jednoho týdne. Na inspekci letounů s minimálním počtem 22 600 letů, dostal výrobce rok. Technický stav však musí prošetřit i u letadel, které toho nalétaly méně. Od 3. října tohoto roku musí být všechna letadla kontrolována po každé tisícovce letů. Jelikož v běžném provozu u vytížené aerolinky letadla průměrně nalétají 1 200 až 1 500 letů ročně, půjde o velmi časté bezpečnostní inspekce.

V současné chvíli minimálně dvě aerolinky uvedly, že stáhly z provozu letoun 737 NG. Aerolinka Southwest vyřadila více než 700 letadel a brazilský dopravce Gol jich odstavil 11. Tři největší američtí dopravci (American Airlines, Delta a United) se vyjádřili v tom smyslu, že na žádném ze svých letounů nezaznamenali technické nedostatky a vzhledem k tomu, že žádný z nich nenalétal nad 30 tisíc letů, není nutné je podrobovat okamžité inspekci.

Problémy se 737 NG přicházejí v době, kdy Boeing usiluje o opětovné uvedení do provozu svého novějšího letadla 737 MAX, které od března nesmí po celém světě létat. Po dvou fatálních leteckých nehodách v Etiopii a Indonésii, které stály život všechny pasažéry a posádku na palubě, Boeing doufal, že by mohl letadlo opět vyslat do vzduchu začátkem října. I přes velké množství oprav a kontrol je však jasné, že finální stanovené datum návratu nedodrží, uvedla CNN.