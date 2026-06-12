K nehodě došlo při letu TK2430 společnosti Turkish Airlines, na který aerolinky nasazují letadlo typu Boeing 777-300ER. To se pohybovalo po pojezdové dráze, přičemž vzdálenost mezi osou dráhy a základnou osvětlovacího stožáru činila přibližně 29 metrů. Rozpětí křídel letadla je 64,80 metrů (32,80 metrů od osy pojezdové dráhy), píše letištní web Aviation Safety Network.
Podle dosavadních informací letadlo odbočilo na nesprávnou dráhu. Náraz do zařízení způsobil značné poškození jak křídla a trupu boeingu, tak i letištního zařízení.
Podle informací tureckého webu T24 se na místo nehody okamžitě vydaly záchranné složky. Všichni cestující i členové posádky opustili letadlo bez úhony a pozemní týmy nehlásí žádná vážná zranění. Úřady vyšetřují, proč se letadlo ocitlo na nesprávné pojížděcí dráze. Technický personál zároveň prověřuje poškození konstrukce, aby zjistil, jak dlouho bude letadlo kvůli opravám mimo provoz.
„Všech 267 cestujících z našeho letadla bylo bezpečně evakuováno a máme informace, že zdravotní stav jednoho lehce zraněného cestujícího je dobrý,“ uvedl mluvčí aerolinek Yahya Üstün.
Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren "Boeing 777" tipi yolcu uçağının, Antalya Havalimanı'nda park yerine yanaştığı sırada sağ kanadının yer radar anten direğine temas ettiği bildirildi— Mynet (@mynet) June 11, 2026
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün:"Uçağımızdaki 267 yolcumuz,… pic.twitter.com/0ULtnHyOpD
Na sociálních sítích video nehody vzbudilo ohlas i proto, že podle diskutujících stroj nebyl v barvách tureckého národního dopravce a že podobné zprávy poškozují její renomé. „Ačkoli je letadlo ve vlastnictví Turkish Airlines, nejedná se o samotnou společnost Turkish Airlines. Měla by tam být uvedena příslušná poznámka,“ uvedl na adresu autorů zpráv o nehodě jeden z diskutujících.
Boeing s označením TC-LKD už několik let létá v barvách indické společnosti IndiGo, přestože zůstává letadlem Turkish Airlines. Nátěr v rámci spolupráce mezi THY a indickým dopravcem může na první pohled vyvolat dojem, že jde o indické letadlo, uzavírá turecký portál.