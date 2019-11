Boeing kvůli smrtelné nehodě upraví kryty motorů u sedmi tisíc letadel

Nová nepříjemnost poněkud kalí dvě další pozitivní zprávy kolem Boeingu. Americký výrobce prodal do Dubaje třicet dreamlinerů za devět miliard dolarů. Navíc kazašské aerolinky Air Astana mají zájem o stejný počet dodávek problémových 737 Max.

V úterý však americká Národní rada pro bezpečnost dopravy (NTSB) přišla s jinou, znepokojující zprávou. Úřad, který vyšetřuje letecké nehody, se zabýval incidentem z loňského roku, kdy úlomky z poškozeného motoru stroje společnosti Southwest Airlines rozbily okno, a proto zemřel jeden z cestujících. Nehoda postihla stroj Boeing 737 NG, který je předchůdcem uzemněných maxů.

„Nehoda odhalila, že lopatka dmychadla může selhat a uvolnit se jinak, než se ukázalo během certifikačních testů a také strukturálních analýz trupu,“ uvedl předseda NTSB Robert Sumwalt. Dodal, že v kontrolách je nutné jít ještě dál, než kam sahají tyto rutinní prověrky.

„Musí být zajištěna strukturální integrita části letadla s motorem v různých variacích trupu i motorizace,“ dodal Sumwalt.

K nehodě došlo loni 17. dubna během letu z New Yorku do Dallasu. Kvůli poškozenému motoru, ale i trupu letadla, stroj nouzově přistál ve Filadelfii. Pilot se rozhodl se strojem nouzově přistát poté, co poškozená lopatka ventilátoru v jednom z motorů narazila na kryt ventilátoru, jehož fragmenty následně poškodily trup letadla. Jedno z oken trupu se přitom rozbilo.

Vládní úřad nyní doporučil Boeingu, aby provedl úpravy u všech dodaných a vyráběných letadel typu Next Generation (NG). Světové aerolinky jich mají ve flotile 6 700, ve výrobě jich je už jen stovka. Dnes už jsou nahrazovány modernějšími stroji řady 737 Max, nicméně tato letadla stále nesmějí do vzduchu.

Závazné rozhodnutí k opravám ovšem úřad NTSB vydat nemůže, tento pokyn spadá do kompetence Federálního úřadu pro letectví (FAA). Boeing tvrdí, že už pracuje na změnách, jimiž návrhům vyhoví.



Přestože podle NTSB nebylo trhliny možné detekovat a nikoho z loňského nehody neobviňuje, akcie Boeingu nyní po zveřejnění nového doporučení klesly o dvě procenta. Později si však části zisků připsaly.

Nejde však o první vroubek, který Boeing 737 NG má. Letos už čelil dalším problémům, kvůli nimž se dokonce některé aerolinky rozhodly všechna letadla tohoto typu dočasně vyřadit. Objevily se u něj totiž praskliny u přechodu křídel k trupu. Americký Federální úřad pro letectví proto v říjnu nařídil zkontrolovat stovky letounů typu NG.