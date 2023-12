Boeing řeší problém. Letadla 737 MAX musí na kontrolu kvůli uvolněným šroubům

Federální úřad pro letectví se snaží na provozní stav letadel 737 MAX od Boeingu dohlížet. Nyní ale vedení FAA přišlo s tím, že i u jednoho z nedodaných letounů 737 MAX byla tato matice nesprávně utažena. Informovala o tom agentura Reuters.

„Problém, který jsme u konkrétního letadla objevili, se nám povedlo odstranit. Z opatrnostních důvodů ale všem provozovatelům doporučujeme, aby své letouny 737 MAX zkontrolovali a o všech zjištěních nás informovali,“ zveřejnila agentura Reuters postoj výrobce Boeing.

Samotné kontroly zahrnují odstranění přístupového panelu a vizuální ověření, jestli je šroub v řídícím systému výškovky správně nainstalován. Inspekce jednoho letadla 737 MAX by měla vyjít na asi 2 hodiny.

Na konkrétní výsledky kontrol čeká i Federální úřad pro letectví. „FAA bude s Boeingem i jednotlivými leteckými společnostmi v průběhu trvání kontrol v kontaktu,“ uvedlo vedení pro Reuters. Cílem kontrol je zjistit, jak je tento problém rozšířený a zda není známkou většího problému během výroby.

Dodávky dalších letadel se nemění

Vedení Boeingu požádalo vedení aerolinek, aby letadla 737 MAX zkontrolovali do dvou týdnů. Na další výrobě a dodávkách nasmlouvaných letounů 737 MAX se nic měnit nemá. Celkem Boeing od roku 2017 dodal po celém světě již 1 370 těchto letadel, která nyní bude potřeba zkontrolovat.

Na negativní zprávu brzy zareagovali i investoři. Cena akcií společnosti Boeing totiž krátce poté klesla o 1 procento.

Oslovené letecké společnosti United Airlines a American Airlines, které letouny 737 MAX od Boeingu v minulosti ve velkém odebraly, neočekávají, že by kontrola letadel měla narušit plánovaný provoz.

Anthony Brickhouse, který je odborníkem na problematiku letecké bezpečnosti, dodává, že regulační orgán by v krajním případě mohl přijmout i sadu dalších opatření. V blízké budoucnosti je ale neočekává. „Letecké společnosti to musí brát vážně. Jako pasažér to ale nepovažuji za problém, který by mne měl znepokojovat,“ myslí si.

Letouny 737 od Boeingu byly po celém světě uzemněny na více než 20 měsíců poté, co v letech 2018 a 2019 zahynulo v důsledku dvou smrtelných nehod celkem 346 na území Indonésie a Etiopie.