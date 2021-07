Boeing musí zkontrolovat 9300 letadel. Hrozí selhání čidel a přidušení pilotů

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) nařídil technické kontroly boeingů řady 737. Důvodem je hrozící selhávání spínačů, které v kabině zajišťují dostatek kyslíku při vystoupání do nadmořské výšky, kde je jej nedostatek. V každém letounu jsou dva, pokud by selhaly najednou, piloti by mohli kvůli nedostatku kyslíku ztratit nad strojem kontrolu.