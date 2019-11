Dreamlinery mohou mít problém s kyslíkem, tvrdí bývalý manažer Boeingu

Podle tvrzení bývalého manažera kontroly kvality Johna Barnetta až čtvrtina kyslíkových systémů, které firma montuje do svých letadel, může být vadná a hrozí, že v případě potřeby nebudou funkční. Barnett také prohlásil, že do systémů letadel se montovaly vadné součásti přímo v jedné z továren Boeingu. Kvůli velkému spěchu a tlaku na zaměstnance se zanedbávala kvalita práce.

Americká firma, která má od jara vážné problémy kvůli uzemnění všech letadel typu 737 MAX, obvinění popírá. Tvrdí, že všechna letadla jsou konstruována tak, aby splnila nejvyšší standardy bezpečnosti a kvality.

Barnett pracoval pro Boeing 32 let a v březnu roku 2017 skončil ze zdravotních důvodů. Od roku 2010 pro firmu pracoval jakožto manažer kvality v továrně ve městě North Charleston v Jižní Karolíně. Ta je jednou ze dvou provozů, které vyrábějí dreamlinery. Tato letadla se navzdory počátečním problémům s brzděním stala hitem u světových aerolinek, kde tvoří základ flotily. Dreamlinery se využívají na dlouhých trasách a díky své konstrukci převážně z lehkých kompozitů je jejich provoz ekonomický. Po světě jich létá téměř tisíc.

Už v roce 2016 BBC upozornila, že manažer odhalil problémy s nouzovými kyslíkovými maskami, které mají udržet naživu posádku i cestující v okamžiku, kdy dojde na palubě k problémům s tlakem. V případě problémů v nadmořské výšce kolem deseti tisíc metrů se lidé na palubě ocitnou v bezvědomí do jedné minuty. O patnáct set metrů výše už za 20 sekund. Následkem může být poškození mozku nebo smrt.

Problémy s náhlou dekompresí jsou vzácné, ale mohou nastat. Ukázal to případ z dubna 2018, kdy úlomky poškozeného motoru rozbily okno letadla společnosti Southwest Airlines. Pasažér u okna zemřel, ostatní díky kyslíkovým maskám přežili.

Barnett poukázal v minulosti na problémy s kyslíkovými láhvemi, které v případě drobného poškození nefungovaly tak, jak měly. Ještě v rámci svého působení v Boeingu připravil test, který potvrdil jeho obavy: z tří set testovaných systémů 75 nefungovalo správně, míra selhání tedy dosáhla 25 procent. Manažer tvrdí, že poté, co odešel, výrobce věc přestal řešit. Podal tedy podnět Americkému úřadu pro letectví, FAA. Ten záležitost v roce 2017 nemohl potvrdit, neboť v té době už Boeing pracoval na její nápravě.

Firma Boeing všechna obvinění odmítla. Nicméně připouští, že od dodavatele v roce 2017 přijala část láhví s drobným defektem, které však prý do oběhu nedala. Boeing dodal, že své systémy několikanásobně testuje, a to i poté, co jsou již v provozu.

Práce pod tlakem

Podle bývalého manažera kvality však Boeing selhal ještě v jedné věci. Nedodržoval prý své interní postupy, jejichž cílem bylo sledovat součástky během montáže. To vedlo k situaci, že se defektní díly při procesu ztrácely.

V nejednom případě prý dokonce dělníci pod tlakem použili k montáži vyřazené díly, aby ušetřili čas a dostáli přísnému časovému a výrobnímu plánu, v němž továrna funguje.

Pokud jde o „ztracené“ součástky, pravdivost Barnettova tvrzení opět potvrdil úřad FAA. Ten kontrolou zjistil, že nejméně 53 různých dílů je skutečně nedohledatelných. Boeing naopak říká, že už problémy se sledováním dílů vyřešil a zavedl nápravná opatření.

Barnett vede právní spor s Boeingem, neboť mu prý společnost znemožnila vykonávat jeho práci a kvůli tomu musel odejít do důchodu. Letecká společnost se však brání, že odešel do důchodu dobrovolně.

Barnett dále firmu viní z toho, že ekonomice podřizuje bezpečnost a „hlavní je pro firmu rychlost, snižování nákladů a prodeje“. Že čelili velkému tlaku vedení na zvyšování výkonu, tvrdil také manažer a bývalý inženýr Adam Dickson z továrny ve Washingtonu, kde se montovaly stroje 737 MAX.

„Můj tým neustále vedl boj o procesy a kvalitu. A naši senior manažeři s tím nepomohli,“ řekl BBC.

Na problém přetěžování pracovníků Boeingu už narazil i člen Kongresu Albio Sires, který citoval z dopisu senior manažera z výroby 737 MAX. Ten uvedl, že zaměstnanci jsou při výrobě letounů vyčerpaní a pracovní kultura ve firmě je taková, že se buď vědomě nebo nevědomě obcházejí zavedené procesy, což negativně ovlivňuje kvalitu.