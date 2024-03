Aerolinky trápí problémy Boeingu. Chybí jim letadla a mění plány do budoucna

Představitelé velkých aerolinií o problémech Boeingu společně hovořili na úterní konferenci, které se zúčastnili velcí hráči napříč leteckým odvětvím. Největší výtky směrem k Boeingu měl zástupce letecké společnosti Southwest. Jeho podnik totiž oproti původním dohodám letos neobdrží žádný z letounů 737 Max 7 a jen 46 z původně domluvených 79 leteckých strojů Max 8, píše agentura Bloomberg.

Nedodržení smluv je pro Southwest Airlines velkým problémem. S novými letadly totiž počítala jejich firemní strategie, kterou musí aktuálně měnit. Oproti původním plánům letos nabere o 50 procent méně nových pilotů a o 60 procent méně letušek a stevardů. To všechno v době, kdy se letecký průmysl začíná po nedávné koronavirové pandemii naplno oživovat.

Výrobní problémy Boeingu jsou komplikací také pro evropské aerolinky. Řadí se k nim i nízkonákladový přepravce Ryanair, který kvůli nedostatku letadel během prvních měsíců roku 2024 revidoval svou roční prognózu odbavených cestujících. Ta se oproti původním odhadům snížila z 205 na 200 milionů pasažérů. Místo očekávaných 57 nových strojů od Boeingu v roce 2024 dostane jen 40.

Boeing pod palbou kritiky

Ze strany velkých aerolinek se proto opakovaně ozývá hlasité volání o okamžité řešení situace. „Boeing musí porozumět svým problémům a vyřešit je. Všichni potřebujeme, aby byl Boeing lepší,“ uvedl na úterní konferenci Bob Jordan, generální ředitel aerolinky Southwest.

Výrobní krizi podle odhadů příliš nezalepí ani druhý velký světový výrobce, a tedy Airbus. Tato společnost totiž má domluvené objednávky na řadu let dopředu. Aerolinky se sice snaží s Airbusem na dodatečné výrobě dohodnout, významnější úspěch však nepřichází. S uspokojením poptávky aktuálně nepomůže ani čínský výrobce COMAC, který se teprve na trhu usazuje.

I proto je průměrné stáří dopravních letadel ve vlastnictví leteckých firem aktuálně 16 let. Ještě v roce 2019 to ale bylo o dva roky méně. Životnost jednoho letounu se v průměru pohybuje okolo 25 let.

Boeing pod drobnohledem úřadů

Vedení společnosti Boeing po haváriích letadel v letech 2018 a 2019 doufalo, že letos se výroba letadel Max konečně citelně zvýší. Nedávno utržený panel trupu při letu společnosti Alaska Airlines ale situaci výrazně změnil. Boeing se totiž bude potýkat s úplně novou vlnou regulačního dohledu, která citelně zkomplikuje výrobu.

Společnost je nyní pod drobnohledem amerických úřadů, které daly Boeingu 90 dní na to, aby prokázal, že dokáže napravit své výrobní chyby. Boeing před pár dny neprošel 33 z 89 dílčích bezpečnostních auditů a zároveň bylo zaznamenáno 97 případů nedodržení předpisů.

Výrobní problémy Boeingu se propisují také do cen jeho akcií. Ty totiž letos odepsaly už 29 procent své hodnoty, což je v rámci indexu Dow Jones Industrial Average ten nejhorší výsledek vůbec. K poklesu ceny akcií dochází i přesto, že celkově se trhy vezou v posledních týdnech na velmi solidní růstové vlně.