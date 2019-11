Boeing Max se vrátí, ale zaměstnanci ne. Posádky se bojí zpět na palubu

12:17 , aktualizováno 12:17

Letušky a stevardi letecké společnosti American Airlines nechtějí pracovat na palubě Boeingu 737 Max po jeho návratu zpět do provozu. Oznámila to Lori Bassaniová, prezidentka americké asociace profesionálních stevardů a letušek (APFA). Přesné datum návratu letounů do služby zatím není známo.