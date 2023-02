Nešťastný jumbo jet si koupil arabský princ. Nedotčený skončil ve šrotu

Jumbo od Boeingu bylo původně určené pro saúdskou královskou rodinu. Posledních deset let ale strávilo zaparkované na mezinárodním letišti u Basileje ve Švýcarsku. Tady se mělo dočkat přestavby na luxusní soukromý stroj, k tomu ale nikdy nedošlo. A protože se nenašel žádný zájemce o odkup, zamířil obří Boeing s typickým hrbem do Arizony, na hřbitov letadel zvaný Pinal Airpark, píše CNN.

Podle analytika společnosti Cirium Connora Divera bylo takovýchto Boeingů v nejpokročilejší verzi 747-8 připravených pro privátní bohatou klientelu vyrobeno deset. „A tohle je první z nich, které jde do penze. Není vždycky známé, kdo je kupec, ale vzhledem k tomu, o jak velký a nákladný letoun jde, si ho mohou dovolit především vlády nebo královské rodiny,“ říká.

Tento konkrétní Boeing byl podle CNN určen pro saúdského prince Sultan bin Abdulaziz Al-Sauda. Ten ovšem zemřel v roce 2011, jen pár měsíců před plánovaným dodáním letadla. Stroj s označením N458BJ se od země poprvé odlepil v květnu 2012 při testovacím letu, k oficiálnímu předání došlo týž rok v červnu.

„Podle naší databáze létal několik měsíců v Texasu a v prosinci 2012 se přesunul do Basileje,“ říká Diver.

Podle něj se letadla určená pro soukromou klientelu prodávají prázdná – a interiér se řeší až dodatečně, šitý přímo na míru přáním zákazníka. „Domnívám se, že to byl důvod přeletu do Basileje. Aby se upravil interiér. To se ovšem nikdy nestalo a vypadá to, že na letišti stálo následujících deset let.“

Diver také pro CNN upřesnil, že v roce 2017 bylo letadlo nabídnuto k prodeji za 95 milionů dolarů (dvě miliardy korun), což proti původní ceně 350 milionů dolarů (7,7 miliardy Kč) byla citelná sleva. Zákazníka nicméně ani tak nenašlo. Mimo jiné proto, že náklady na dovybavení byly příliš vysoké.

„Stálo by to dalších třicet, čtyřicet, možná padesát milionů dolarů,“ odhaduje.

Boeing, který stroj nakonec odkoupil zpátky, k osudu letadla žádné detaily na dotaz CNN neuvedl. Jisté tak je pouze to, že 15. dubna 2022 se jumbo přesunulo z Basileje do Arizony – a při té příležitosti také vzniklo video amatérských fanoušků letectví, kteří jeho odlet zachytili. Letadlo ve vzduchu strávilo deset hodin, čímž značně natáhlo svůj „aktivní“ život.

Na arizonské základně v Pinal Airpark už podle svědků započala demontáž nejcennějších částí, především motorů. „Ty jsou v podstatě zbrusu nové, cena jednoho z nich je tak dvacet milionů dolarů,“ odhadl Diver.