Sloužily, až dosloužily. Ryanair vyřadil z provozu tři Boeingy 737

Ryanair má podle listu The Guardian největší flotilu letadel Boeing 737 v Evropě. V uplynulých týdnech dočasně z provozu vyřadily tyto stroje mimo jiné australské aerolinky Qantas či americké Southwest. Minulý čtvrtek společnost Ryanair listu The Irish Times řekla, že neočekává, že by měl problém s prasklinami vliv na její chod či na dostupnost jejích letů.

Podle britského listu kvůli prasklinám aerolinky po celém světě od počátku října postavily mimo provoz pět desítek strojů tohoto typu.

Všechny tři stroje společnosti Ryanair, které jsou nyní mimo provoz, jsou staré více než 15 let. Problém se týká části letadla, která posiluje spojení mezi křídlem a trupem.

Kvůli možným prasklinám nařídil na počátku října americký Federální úřad pro letectví (FAA) provozovatelům zkontrolovat letadla Boeing 737 NG. Boeing má přitom už problém s letadly 737 MAX, která po dvou vážných nehodách nesmí do vzduchu od letošního března.