Boeing zvažuje zastavení výroby 737 Max, návrat letounů je v nedohlednu

Vedení společnosti Boeing by mělo své rozhodnutí ohledně další výroby oznámit v pondělí. Boeing již v dubnu snížil produkci letadel 737 Max z 52 na 42 strojů měsíčně. Nyní je však pravděpodobnější, že společnost výrobu dočasně zastaví, uvedla agentura Reuters s odkazem na informovaný zdroj.

Letadla 737 Max, dříve nejprodávanější stroje od Boeingu, po dvou smrtelných nehodách stále nesmějí do vzduchu. Například americký Federální úřad pro letectví (FAA) je minimálně do konce roku zpět do provozu nepustí.

Po jednání s výkonným ředitelem Boeingu Dennisem Mulenburgem to minulý týden uvedl šéf FAA Stephen Dickson.



Sám Muilenburg již během července varoval, že pokud se uzemnění letadel protáhne do příštího roku, společnost bude nucena jejich výrobu pozastavit. Dodání všech letounů 737 Max, které se Boeingu mezitím nahromadily ve skladech, bude totiž podle společnosti trvat minimálně do roku 2021, jelikož aerolinky nebudou moct přijmout stovky nových letadel najednou.



Miliardové ztráty

V nedělním prohlášení představitelé Boeingu uvedli, že společnost „bude i nadále posuzovat rozhodnutí o výrobě na základě načasování a podmínek návratu (letounu) do provozu“. Původně firma plánovala, že produkce se už v únoru příštího roku vrátí na 52 strojů měsíčně.



Uzemnění již společnost stálo miliardy dolarů. Ve srovnání s loňskem dodala firma zákazníkům během jedenácti měsíců o polovinu méně letadel. Ve druhém letošním čtvrtletí společnost vykázala ztrátu téměř tři miliardy dolarů, nejhlubší za posledních deset let.

Podepsalo se na tom rozhodnutí odepsat 4,9 miliardy dolarů, které firma plánuje využít na odškodnění leteckých společností, jimž uzemnění letounů 737 Max narušilo provoz. Ve flotile je má například i česká společnost Smartwings.