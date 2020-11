Problémový Boeing 737 MAX se vrací. Na nebe bude smět možná už za týden

Šéf FAA Steve Dickson agentuře Reuters řekl, že očekává, že proces bude dokončen v nadcházejících dnech, jakmile bude agentura spokojená s tím, jak Boeing vyřešil bezpečnostní problémy, které přispěly ke dvěma vážným nehodám, při nichž zahynulo 346 osob. Boeing odmítl zprávu komentovat.



Rozhodnutí FAA přichází v době, kdy se k rozhodnutí o obnovení letů blíží také další regulátoři ve světě. Povolení letů by bylo pro Boeing důležitým krokem v jeho cestě k oživení. Problémy jeho nejprodávanějšího letadla a jeho odstavení z provozu v březnu 2019 přispěly k nejhorší krizi firmy.



Až Boeing získá povolení od FAA, musí aerolinky dokončit aktualizaci softwaru a tréninky pilotů. Tento proces bude trvat nejméně 30 dní. Pak teprve se letadlo může vrátit na oblohu.

Největším provozovatelem letadla MAX jsou aerolinky Southwest Airlines. Ty uvedly, že bude trvat několik měsíců, než splní požadavky FAA a nyní neplánují pravidelné lety s letadlem do druhého čtvrtletí 2021.

Testovací lety 737 MAX dokončil Boeing letos v čevenci:

Zbytek světa zatím čeká

Odstavení letadla z provozu stálo amerického výrobce letadel miliardy, zasáhlo dodavatele firmy a vyvolalo také vyšetřování Boeingu a FAA, mimo jiné kvůli nedostatečné transparentnosti a slabému dohledu při vývoji letadel. Vyšetřování amerického ministerstva spravedlnosti stále neskončilo.

Problémy, které měl Boeing s letadlem MAX, ještě zhoršila koronavirová pandemie. Firma snížila výrobu a zrušila tisíce pracovních míst. Boeing také jedná s aerolinkami o převzetí 450 již vyrobených letadel 737 MAX, která jsou uskladněná po celých Spojených státech.

Minulý měsíc čínský letecký regulátor uvedl, že ještě nestanovil časový rámec pro návrat letadla do provozu. Šéf evropského regulátora pro leteckou bezpečnost v září řekl, že stroje MAX by mohly dostat povolení od regulátora k obnovení letů v listopadu a obnovit lety do konce roku. Generální ředitel Air Canada Calin Rovinescu v pondělí prohlásil, že očekává obnovení letů s MAX v Kanadě na počátku příštího roku.