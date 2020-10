Naděje pro Boeing MAX? Šéf leteckého úřadu se jím proletěl, byl spokojen

Letouny 737 Max byly uzemněny od března 2019 poté, co dva z nich havarovaly v Etiopii a Indonésii. Obě letecké katastrofy si vyžádaly celkem 346 životů.

Boeing byl od té doby přinucen provést v letadlech řadu změn. Ty se týkaly například automatizovaného systému řízení letu, který je známý také jako MCAS. Problémy s ním měli piloti při obou zmíněných nehodách. Po nehodě výrobce výkonnost systému snížil, uvedl server finanční televize CNBC.

Šéf Federálního úřadu pro letectví (FAA) Steve Dickson, který býval komerčním i vojenským pilotem, v loňském roce prohlásil, že letadla nevypustí znovu do provozu, dokud je sám neotestuje. Po středečním testovacím letu, který odletěl z letiště King Country v oblasti Seattlu, pěl na letoun jenom chválu. „Líbilo se mi, co jsem viděl. Let byl velmi pohodlný,“ řekl Dickson novinářům s tím, že 737 neletěl téměř 15 let.

Nejhorší krize

Podle kritiků, mezi které patří i otec jedné z obětí havárie, to byl jen reklamní tah. Požadují po úřadu, aby uvolnil údaje o zkouškách a další informace, aby mohli externí odborníci provést vlastní hodnocení. „Bez těchto tajných údajů nemohou nezávislí odborníci a veřejnost potvrdit, zda je letadlo opravdu v bezpečí, sdělil Reuters Michael Stumo, jehož dcera byla mezi 157 oběťmi druhé havárie 737 Max v Etiopii.

Nehody uvrhly Boeing do jeho nejhorší krize, vyostřily jeho vztahy s FAA, zpochybnily postavení amerického regulačního orgánu jako nositele standardů pro celosvětovou leteckou bezpečnost a změnily způsob, jakým FAA schvaluje nová letadla, napsala agentura Reuters.

Prohlídky FAA a dalších regulačních orgánů a nový výcvik, který bude muset být před návratem do provozu schválen, pomalu postupují. Pokud vše půjde jak má, v příštích měsících by se letouny 737 Max opět mohly dostat do nebes. Dickson ale zopakoval, že úřad nemá pevně stanovenou časovou osu.

Společnost American Airlines, která měla po uzemnění ve své flotile 24 letadel 737 Max, se připravuje na výcvik svých pilotů již v listopadu. Výcvik pilotů může trvat týdny. Zatím proto není jasné, zda by se letadla mohla do komerčních flotil vrátit ještě do konce roku.

Sedm těchto strojů české společnosti Smartwings je od loňského března uzemněno také na pražském Letišti Václava Havla. Aerolinky výrobce naní žalují kvůli náhradám za odstavení letounů.