Ryanair se Boeingů MAX nebojí, po zrušení zákazu objednal desítky dalších

Ryanair má nyní objednané boeingy v celkové katalogové hodnotě 22 miliard dolarů (480 miliard korun), s dodáním prvních letounů počítá začátkem příštího roku.

Konkrétní kupní cenu letadel dopravce nezveřejnil, podle britských médií je možné, že si je pořídil s výraznou slevou. Kromě pošramocené reputace letounu musí totiž Boeing kompenzovat i zpoždění dodávky dříve objednaných strojů.

Regulátoři po celém světě uzemnili letadla MAX v březnu 2019 kvůli dvěma vážným nehodám, při nichž přišlo o život 346 lidí. Nová objednávka od Ryanairu je podle agentury Reuters největší zakázkou na tato letadla od roku 2018. Akcie Boeingu na ni zareagovaly růstem o zhruba šest procent.

Šéf Ryanairu Michael O’Leary obavy o bezpečnost letounů nemá.

„Když se podíváte na práci týmu Boeingu a regulátorů, toto je nejregulovanější a nejbezpečnější letadlo které kdy bylo dodáno,” řekl v rozhovoru pro agenturu Bloomberg. Ryanair má podle něj nyní v provozu tři simulátory tohoto stroje a piloti si jej pochvalují.

„Je to bezpečné letadlo a jsme si jistí, že si let v něm budou užívat i naši zákazníci,” tvrdí O’Leary.

Návrat na oblohu v lednu?

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) povolil obnovení provozu MAXů v polovině listopadu. Souhlas však podmínil tím, že Boeing zajistí potřebnou technickou úpravu letadel a důkladné proškolení pilotů.

V Evropské unii by se letouny mohly vrátit na oblohu v lednu. Tento termín oznámil šéf Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) Patrick Ky během pařížského leteckého fóra 21. listopadu. Tři dny na to zveřejnila EASA návrh směrnice o letové způsobilosti, která zahrnuje kroky nutné k opětovnému uvedení odstavených letadel do provozu, jako například aktualizace softwaru.

Boeingy 737 MAX vlastní i český letecký dopravce Smartwings. Ke stávajícím sedmi letounům se ještě loni chystal převzít dalších 21 strojů. V listopadu získaly Smartwings od Boeingu zpět část záloh za nedodaná letadla, ve výši téměř 10 milionů dolarů. Vedle toho společnost nadále po americkém výrobci vymáhá náhradu škod za nucené odstavení letounů.