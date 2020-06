Odškodné a storno zakázky za miliardy. Norové se rozkmotřili s Boeingem

Norské nízkonákladové aerolinky Norwegian Air stornovaly u Boeingu zakázku zhruba za deset miliard dolarů (239 miliard Kč). Po americkém výrobci budou navíc požadovat odškodné za to, že letadla 737 MAX nemohla do vzduchu. Firma se sídlem v Oslu to uvedla ve svém úterním sdělení.