Boeingy 737 MAX by se mohly na nebe vrátit ještě letos, oznámí regulátor

Náměstek šéfa FAA Dan Elwell minulý měsíc uvedl, že nemá žádné pochybnosti o tom, že letouny Boeing 737 MAX budou „stejně bezpečné, nebo ještě bezpečnější než jakékoli letadlo, které je dnes ve službě“. Až Boeing získá povolení od FAA, musí aerolinky dokončit aktualizaci softwaru a tréninky pilotů. Tento proces bude trvat nejméně 30 dní.



Šéf Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) Patrick Ky v září uvedl, že letadla Boeing 737 MAX by se mohla vrátit do služby do konce letošního roku. Dodal, že EASA předpokládá, že zruší svůj zákaz provozu letadel MAX nedlouho po FAA, a to pravděpodobně v listopadu.

Odstavení letadel 737 MAX z provozu stálo jejich výrobce miliardy dolarů, zasáhlo dodavatele podniku a vyvolalo vyšetřování Boeingu a FAA, mimo jiné kvůli nedostatečné transparentnosti a slabému dohledu při vývoji letadel.