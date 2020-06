Boeing MAX se vrací. O obnovení certifikátu bude usilovat koncem června

21:03 , aktualizováno 21:03

Výrobce letadel Boeing očekává, že zkušební let, který by vrátil momentálně uzemněný letoun 737 MAX zpátky na oblohu, se může uskutečnit koncem června. Podle zdrojů blízkých firmě by se mělo jednat o více letů v několika dnech a zkušební let by měl demonstrovat, že nově upravený software je schopen letadlo bezpečně řídit.