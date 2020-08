Boeing získal po dlouhé době objednávku na 737 MAX. Zájem mají Poláci

Největší polská charterová společnost Enter Air si objednala čtyři letouny 737 MAX 8. Pro americký Boeing je to co se objemu týče spíše symbolická zakázka. Ale Poláci jsou první zákazníci, kteří se po více než půl roce rozhodli dát letounu šanci. Během prvního pololetí Boeing přišel o smlouvy na 355 letadel 737 MAX.

„Navzdory současné krizi je důležité myslet na budoucnost. Nakonec jsme se dohodli na objednávce dalších letadel 737-8. Po důkladných kontrolách, kterými 737 MAX prochází, jsem přesvědčen, že to bude nejlepší letadlo na světě na mnoho dalších let,“ sdělil generální ředitel Enter Air Grzegorz Polaniecki serveru The Flight Global.

Jak uvedl web The First News, dvě letadla by měla dorazit na přelomu let 2020 a 2021. Další dvě letadla budou dodána za šest let. Dopravce uvedl, že nákup letadel bude financovat převážně půjčkami a také z vlastních zdrojů.



Propad objednávek

Boeing a Enter Air se také dohodly na vypořádaní finančních dopadů uzemnění letadel 737 MAX. Boeing uvedl, že podrobnosti dohody jsou důvěrné. Kompenzace bude poskytnuta v několika formách a bude časově rozložena, napsala agentura BBC.



Regulátoři uzemnili 737 MAX po celém světě v březnu 2019 po dvou smrtelných haváriích, při nichž dohromady zahynulo 346 lidí. Letecké katastrofy se odehrály na území Etiopie a Indonésie.

Boeing doufá, že již začátkem příštího roku dostane souhlas pro návrat letadel do vzduchu. Zároveň ale oznámila plány na zkrácení výrobního plánu. Kromě havárií a uzemnění byla totiž zasažena i dopadem koronavirové krize.

V letošním roce zákazníci zrušili více než 400 objednávek. V prvních šesti měsících tohoto roku dodala společnost Boeing zákazníkům pouhých 9 letadel 737. V roce 2019 přitom ve stejném období dodala 100 letadel.