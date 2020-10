Boeing 737 MAX je bezpečný a může se vrátit na nebe. Pasažéři se ale nehrnou

13:04

Dosavadní úpravy letadel Boeing 737 MAX jsou dostatečné na to, aby se tyto stroje do konce letošního roku mohly vrátit do pravidelného provozu. V rozhovoru s agenturou Bloomberg to prohlásil výkonný ředitel Evropské agentury pro bezpečnost letectví EASA Patrick Ky.