Přelet Blízkého východu stresuje piloty. Náhradní trasy se prodražují

Se stresující situací se musel na konci letošního září potýkat jeden ze zkušených pilotů nízkonákladových aerolinek Wizz Air. Měl za úkol přelétnout přes území Iráku v době, kdy v zemi citelně stoupalo geopolitické napětí. Pilot se i proto rozhodl rozhodnutí letecké společnosti zpochybnit, jelikož ještě o pár dnů dříve byla ta stejná trasa označena za nebezpečnou, píše agentura Reuters.

U dispečerů letecké společnosti ale nepochodil. „Nebyl jsem z toho nadšený,“ komentuje zpětně tuto situaci pilot, který se rozhodl pro agenturu Reuters pod podmínkou zachování anonymity promluvit. Přitom jen o několik dnů později právě Irák svůj vzdušný prostor po odpálení raket směrem k Izraeli uzavřel.

Wizz Air tuto situaci okomentovaly tak, že bezpečnost jejich cestujících a posádky je pro ně na prvním místě. Předchozí obnovení letů nad Irákem ještě před vypuštěním raket bylo údajně provedeno po podrobné analýze rizik. Mnohé piloty ani další členy posádky to však neuklidnilo.

Ozývají se i odbory

Nejmenovaný pilot letecké společnosti Wizz Air ale není jediným, kdo má na Blízkém východě momentálně obavy. Do diskuse se v posledních týdnech přidaly také odborové organizace. „Nikdo by neměl být nucen pracovat v tak nebezpečném prostředí. Žádné komerční zájmy by neměly převažovat nad bezpečností na palubě,“ stálo v dopise, který adresovala rumunská odborová unie FPU Romania Evropské komisi a Agentuře Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA). Unie zastupuje a organizuje piloty a palubní personál.

Podle dostupných dat od loňského vypuknutí války v Gaze nedošlo v souvislosti s eskalací konfliktu na Blízkém východě k žádnému úmrtí ani nehodě, která by ovlivnila chod leteckých společností. Interní vyšetřování momentálně vede pouze Air France, která se zajímá o přelet jednoho z letadel nad Irákem během raketového útoku Teheránu na Izrael z počátku letošního října.

Obavy o bezpečnost rozproudila i Sýrie

Po pádu syrského režimu Bašára Asada během posledního dnů jsou obavy o bezpečnost letecké dopravy na území Blízkého východu opět aktuální. Mnozí se obávají podobné nehody, kterou bylo sestřelení letu MH17 společnosti Malaysian Airlines na východní Ukrajinou v roce 2014. Minulý měsíc bylo v konfliktových oblastech na Blízkém východě odpáleno celkem 165 raket. Přitom ještě v listopadu loňského roku jich bylo jen 33.

I kvůli těmto obavám již některé aerolinky před několika týdny od přeletů nad nebezpečnými oblastmi v Blízkém východě ustoupily. Řadí se mezi ně například KLM anebo Lufthansa, které umožňují posádkám, aby se odhlásila z tras, které nepovažují za bezpečné. Jiné, například Wizz Air, Ryanair a AirBaltic, to neumožňují. Podle agentury Reuters během letošního prosince přes íránské území přelétávali dopravci Aeroflot, Etihad i Flydubai.

Vedení tras mimo Blízký východ prodražuje aerolinkám běžný provoz. Často totiž musí být zvolena delší trasa, která je z pohledu spotřeby paliva nákladnější. Problematické jsou rovněž poplatky za přelet. Příkladem je komerční let ze Singapuru do Londýna, který přes střední Asii a Afghánistán stojí o 50 procent víc než v případě trasy přes Blízký východ, uzavírá Reuters.