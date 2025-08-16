Připravte se na potíže. Deutsche Bahn uzavřely nejvytíženější německou trať

Německý železniční dopravce na devět měsíců uzavřel svou hlavní vlakovou trať. Od srpna je kvůli rekonstrukci neprůjezdná 280 kilometrů dlouhá trasa spojující Berlín s Hamburkem. Tu denně využívá až 30 tisíc cestujících.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Trať mezi dvěma největšími německými městy je nejvytíženějším přímým spojením v německé dálkové železniční dopravě. Denně tudy projede kolem 230 regionálních, dálkových a nákladních vlaků.

Od srpna musí meziměstské osobní vlaky jezdit objížďkou dlouhou 100 kilometrů, nákladní vlaky dokonce ještě delší trasou. Navíc je denně nasazeno 170 autobusů, které zajistí spojení mezi obcemi na trase, jež zůstanou bez železničního spojení. Samotné stavební práce i náhradní doprava budou složité a potenciálně náchylné k výpadkům.

Zchátralá infrastruktura Deutsche Bahn

Deutsche Bahn koncem července oznámila ztrátu za první pololetí ve výši 760 milionů eur. Společnost to označila za pokrok, protože ztráta byla oproti loňsku nižší téměř o miliardu eur.

„Deutsche Bahn čelí největší krizi za posledních 30 let,“ přiznal v květnu generální ředitel Richard Lutz. „Na poruchové a zastaralé infrastruktuře nedokážeme zajistit stabilní provoz.“

Debakl pro německou železnici. Zpoždění měla třetina dálkových spojů

Německá státní železniční síť má délku přibližně 33 500 kilometrů. Jako státní podnik je Deutsche Bahn závislá na dotacích od spolkové vlády, která podle kritiků investovala do infrastruktury za poslední desetiletí příliš málo.

Některé tratě či železniční uzly pocházejí ještě z 19. století, píše web Deutsche Welle. Mnohé systémy jsou zcela opotřebované, téměř neopravitelné a natolik zastaralé, že nejsou použitelné pro digitálně řízený provoz, jenž se má stát standardem.

Nezbývá než je kompletně přestavět. Projekt „generální rekonstrukce“ začal v roce 2024 a zaměřuje se na 41 hlavních tratí o celkové délce 4 200 kilometrů, které jsou klíčové pro fungování celé sítě.

Německé dráhy chtěly zrušit papírové jízdní řády. Po kritice cestujících couvly

Největší přestavba v historii

První přišla na řadu 70 kilometrů dlouhá trať mezi Frankfurtem nad Mohanem a Mannheimem. Na šest měsíců se zcela uzavřela, dělníci vytrhali a nově položili koleje i trakční vedení.

Obnoveno bylo také 20 stanic na trase, zabezpečovací technika a protihluková opatření. Instalace digitální technologie se však ukázala být složitější, než se čekalo. Náklady na stavbu stouply na více než 1,5 miliardy eur – dvojnásobek původního odhadu.

Spolkový účetní dvůr, který dohlíží na hospodaření vlády, následně obvinil spolkové ministerstvo dopravy z nedbalosti a uvedl, že Deutsche Bahn by měla povinně prokazovat ekonomickou návratnost těchto kroků.

Deutsche Bahn čelí kritice. Mnichovská filharmonie kvůli nim nestihla koncert

Další prostředky na rekonstrukce by podle něj měly být uvolněny teprve poté, co ministerstvo prokáže jejich nutnost a hospodárnost. To vedlo Deutsche Bahn k oznámení, že generální rekonstrukce se prodlouží o šest let, tedy až do roku 2036.

Firma nyní výrazně omezila původní stavební plány. Snížil se počet nových kolejí a výhybek umožňujících rychlým vlakům předjíždět pomalejší. Instalace evropského vlakového zabezpečovacího systému (ETCS) se odložila až na příští desetiletí.

Zpoždění stojí miliony

V současnosti přijede podle statistik na čas jen 62 procent vlakových spojů, píše Deutsche Welle. To znamená, že mají zpoždění menší než šest minut. Zrušené spoje jsou stejně běžné jako ty, které nedojedou do cílové stanice. Při stávkách nebo extrémně vysokých či nízkých teplotách problémy ještě přibývají.

Cestování vlakem po Německu tak vyžaduje hodně času, trpělivosti a pevné nervy. Zpoždění o dvě až tři hodiny nejsou výjimkou. V roce 2024 musela Deutsche Bahn vyplatit cestujícím téměř 200 milionů eur na odškodném – o téměř 70 milionů více než v předchozím roce.

Více konkurence na kolejích?

Spolkový účetní dvůr rovněž varoval, že samotné peníze krizi Deutsche Bahn nevyřeší, a vyzval k úplné reorganizaci celého podniku, včetně úpravy firemní struktury. To by znamenalo rozdělení korporace i se stovkami dceřiných společností.

Už léta se také diskutuje o oddělení železniční infrastruktury od provozu vlaků, aby se na koleje dostalo více soukromých dopravců.

Norům jsou Muskovy kontroverze lhostejné. Tesle se tam daří jako nikde jinde

Norové jsou po celé Evropě proslulí pro svůj pozitivní přístup k elektromobilitě. Řada z nich dlouhodobě miluje i automobilku Tesla, která patří pod křídla amerického miliardáře Elona Muska. Ačkoliv...

14. srpna 2025  19:17

Vedra zvedla poptávku po zmrzlinách, prodeje se zvýšily o desítky procent

Prodeje zmrzlin se po částečném ochlazení poptávky v červenci opět zvedají, v mezitýdenním srovnání nárůst dosahuje i desítek procent. Návrat veder ukazuje také zvýšený zájem o výrobníky ledu.

14. srpna 2025  14:23

