Dodávky nových dopravních letadel váznou. Výrobci mají problémy se sedadly

Výroba nových dopravních letadel zaostává za původními plány. Společnosti Boeing a Airbus vinu částečně svalují i na své dodavatele, kteří zase obviňují z potíží obrovskou byrokracii. S velkými zpožděními bojují kupříkladu firmy, které Boeingu dodávají vyhřívaná a chlazená sedadla do letadel, píše portál CNBC.

Podle šéfa Boeingu Kellyho Ortberga jsou v továrně v Jižní Karolíně zaparkované desítky letounů 787 Dreamliner připravených k dodání zákazníkům. Chybějí jim ale sedadla, kvůli kterým se nemohou dostat do vzduchu. Boeing ale čeká i na dodání některých dalších dílů, se kterými počítá ve svých prvních a byznys třídách.

„Sedadla se do našich letadel montují až v poslední fázi výroby. Jejich certifikace ale probíhá mnohem déle, než jsme původně předpokládali,“ potvrdil pro CNBC Kelly Ortberg za Boeing.

Komplikace také pro Airbus

S dodávkami sedadel bojuje ale také evropský konkurent Airbus. Ten mimo jiné čeká na dodání palubních kuchyněk. „Nemůžeme letouny aerolinkám předat, pokud se nám nepovedlo je kompletně dokončit,“ potvrzuje současné strasti šéf evropského výrobce Guillaume Faury.

CNBC píše, že ačkoliv výroba sedadel může na první pohled působit až banálně, realita je jiná. Zejména proces certifikace je totiž nesmírně náročný, zvlášť v případě sedadel pro první a byznysové třídy, která proti těm klasickým nabízí pasažérům mnoho funkcí navíc. Moderní sedadlo v byznys třídě totiž může obsahovat až 1 500 součástek. Jeho hmotnost běžně přesahuje hranici 80 kilogramů.

Výroba se prodlužuje kvůli nedostatku kvalifikované pracovní síly. K tomu se navíc v posledních týdnech přidaly i kroky amerického prezidenta Trumpa a jeho administrativy. Ten se totiž rozhodl propustit stovky zaměstnanců Federálního úřadu pro letectví ve snaze snížit náklady.

Mezi nejznámější výrobce sedadel do letadel se řadí kupříkladu německá společnost Recaro. Podle zástupců tohoto podniku se cena jednoho sedadla pohybuje v nižších stovkách tisíc amerických dolarů, což odpovídá ceně jednoho luxusního automobilu.

Poptávka po letech v první i byznys třídě roste

Ačkoliv jsou sedačky vyšších tříd dražší než ty obyčejné, aerolinky jsou ochotny tyto náklady navíc akceptovat. Poptávka po cestování v byznys a první třídě totiž každoročně roste. Zástupci letecké společnosti Delta Air Lines uvedli, že už asi jen 43 procent celkových příjmů této aerolinky pochází z prodeje letenek v ekonomické třídě. Navíc se podle odborníků očekává, že tento trend bude přetrvávat i dál. Přitom třeba v roce 2010 byl podíl těchto příjmů o 17 procentních bodů vyšší.

Čísla to potvrzují. Třeba zpáteční let mezi New Yorkem a Paříží v ekonomické třídě vychází v případě společnosti Delta Air Lines na 816 dolarů (asi 18 760 korun), v první třídě je mnohem vyšší a vychází již na 5 508 amerických dolarů (cca 127 tisíc korun).

Je patrné, že současný dodavatelský řetězec sedadel je pod velkým tlakem. Třeba společnost American Airlines čekala na schválení nových sedadel pro své Boeingy 787-9 Dreamliner několik měsíců. Podobně je na tom třeba i německá Lufthansa i aerolinky Qantas, JetBlue či Singapore Airlines, uzavírá CNBC.