Benzín je už nejdražší v historii, litr naturalu v průměru za 38,82 Kč

Příčiny zdražování jsou zjevné. Válka na Ukrajině vyhnala ceny ropy nad 100 dolarů za barel a kvůli nejistotě se do cen navíc promítá i slábnoucí koruna.

„Korunová cena barelu ropy Brent v pondělí vyskočila až na takřka 2 360 korun, což je nejvíce v historii,“ vypočítává ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Faktory drahé ropy a slabé koruny navíc bude působit i nadále, takže zlevnění - nebo alespoň zastavení růstu cen - se řidiči jen tak nedočkají.

„V nejbližších dvou týdnech nastane zdražení o dalších 60 až 70 haléřů, což je jisté podle vývoje ceny cena ropy za barel a kurzu koruny. U benzinu nastane zdražení v průměru na 40 korun za litr a u nafty ke 39 korunách za litr,“ říká investiční manažer společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Ještě výraznější zdražení může podle něj nastat nastat pokud bude přetrvávat konflikt a nejistota a cena ropy se bude dál zvyšovat na 100 dolarů za barel. Momentálně se však zatím pohybují na této úrovni s mírným kolísáním o plus mínus dva dolary.

„Zdražení ropy může nastat v případě, když se rusko-ukrajinský konflikt ještě více vyhrotí a budou omezené dodávky. Nicméně, momentální situace je taková, že dodávky ropy a zemního plynu do Evropy nejsou nijak omezené, stále proudí beze změny. To, co si Evropa objednala je dodané,“ shrnuje Tomčiak.

Česko má zásoby ropy a ropných produktů na 94 dní. V případě přerušení dodávek ruské ropy ropovodem Družba je možné začít přepravovat ropu ropovodem IKL se skluzem zhruba dva měsíce.

Rusko produkuje 10 milionů barelů ropy denně, což je podle Tomčiaka přibližně deset procent globální spotřeby. Nahradit případný výpadek způsobený odstřižením ruských dodávek zvýšením těžby jinde ve světe by však nebylo jednoduché.

„Největší zásoby má kartel OPEC a nějaké volné kapacity jsou ve Spojených státech amerických, Kanadě, Brazílii a dalších menších producentů. Jednotlivé země mohou navýšit kapacitu produkce, ale není to snadné. V minulých se málo investovalo do těžební a přepravní infrastruktury, kvůli tomu, že se přecházelo na “zelenou” energii a investovalo se do větrníků a solární energie. Na ropu a zemní se plyn se zapomnělo,“ vysvětluje Tomčiak.

Volná kapacita OPEC se tak během roku pravděpodobně propadne na kriticky nízkou hodnotu a mnohaleté minimum. To případnou rychlou náhradu výpadku produkce ropy z Ruska zkomplikuje.