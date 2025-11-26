Hlavní letiště Zaventem v Bruselu zrušilo všechny odlety a také 110 z 203 plánovaných příletů, uvedla agentura Reuters. Letiště Charleroi zrušilo podle belgických médií všechny přílety i odlety.
Belgické odbory protestní akci svolaly, aby odsoudily řadu úsporných opatření středopravicové vlády premiéra Barta De Wevera, která podle nich ovlivňují mimo jiné důchody a pracovní podmínky. „Rozpočtové poselství De Weverovy vlády je drsné: pracujte déle a tvrději za menší jistotu v oblasti důchodů, zdraví a kupní síly,“ uvedla na svých webových stránkách socialistická unie ABVV-FGTB.
Koaliční vláda v noci na pondělí oznámila, že se její členové shodli na víceletém plánu rozpočtových úspor. Belgie se spolu s Francií, Itálií a Řeckem řadí mezi nejvíce zadlužené země EU. Plán podle agentury AFP počítá s několika novými zdroji příjmů, například se zvýšením DPH u některých produktů nebo se zdvojnásobením daně z cenných papírů. Vláda plánuje rovněž novou daň pro banky a zvýšení daní z letenek a zemního plynu.
Dosažená dohoda nicméně stávce, která začala v pondělí, nezabránila. V pondělí byla nejprve omezena zejména doprava a svoz odpadků, stejně tak v úterý, kdy se přidaly i některé služby. Dnes se koná celonárodní generální stávka, která zasáhla kromě dopravy i školy a úřady. Na dnešní odpoledne je rovněž v plánu protest v centru Bruselu. Podobná demonstrace v říjnu přilákala asi 80 000 účastníků.