Belgii ochromila generální stávka. Narušila veřejnou dopravu i provoz na letištích

  13:19
Třetí a poslední den stávky proti vládním rozpočtovým škrtům narušil v Belgii železniční i autobusovou dopravu, městskou hromadnou dopravu i provoz na letištích. Nefunguje ani svoz odpadků.

Hlavní letiště Zaventem v Bruselu zrušilo všechny odlety a také 110 z 203 plánovaných příletů, uvedla agentura Reuters. Letiště Charleroi zrušilo podle belgických médií všechny přílety i odlety.

Belgické odbory protestní akci svolaly, aby odsoudily řadu úsporných opatření středopravicové vlády premiéra Barta De Wevera, která podle nich ovlivňují mimo jiné důchody a pracovní podmínky. „Rozpočtové poselství De Weverovy vlády je drsné: pracujte déle a tvrději za menší jistotu v oblasti důchodů, zdraví a kupní síly,“ uvedla na svých webových stránkách socialistická unie ABVV-FGTB.

Cestující se zavazadly se shromažďují u tabule s odlety, na které jsou vypsány zrušené lety na mezinárodním letišti v Bruselu. (26. listopadu 2025)
Prázdná odletová hala mezinárodního letiště v Bruselu (26. listopadu 2025)
Mezinárodní letiště v Bruselu. Belgii ochromila generální stávka. (26. listopadu 2025)
Tabule odletů zobrazující zrušené lety na mezinárodním letišti v Bruselu (26. listopadu 2025)
Koaliční vláda v noci na pondělí oznámila, že se její členové shodli na víceletém plánu rozpočtových úspor. Belgie se spolu s Francií, Itálií a Řeckem řadí mezi nejvíce zadlužené země EU. Plán podle agentury AFP počítá s několika novými zdroji příjmů, například se zvýšením DPH u některých produktů nebo se zdvojnásobením daně z cenných papírů. Vláda plánuje rovněž novou daň pro banky a zvýšení daní z letenek a zemního plynu.

Dosažená dohoda nicméně stávce, která začala v pondělí, nezabránila. V pondělí byla nejprve omezena zejména doprava a svoz odpadků, stejně tak v úterý, kdy se přidaly i některé služby. Dnes se koná celonárodní generální stávka, která zasáhla kromě dopravy i školy a úřady. Na dnešní odpoledne je rovněž v plánu protest v centru Bruselu. Podobná demonstrace v říjnu přilákala asi 80 000 účastníků.

Nejčtenější

Madeta se ocitla bez korunního prince. Jan Teplý skončil v největší mlékárně

Jan Teplý má v Madetě funkci ředitele marketingu, obchodu, nákupu, jakosti,...

Jan Teplý, syn vlastníka největší české mlékárny Madeta Milana Teplého, opustil po 22 letech firmu. Co se přesně mezi ním a otcem stalo, nechtěli ani jeden z nich komentovat, Jan odešel po dohodě. V...

Tuny uhlí navždy zaplaví voda. Unikátní pohled do lomu ČSA

Povrchový hnědouhelný lom ČSA.

Lom ČSA na Mostecku je považován za jedno z přírodně nejcennějších nelesních prostředí v Česku. Nachází tu útočiště zvířata, která scházejí z nedalekých Krušných hor, biologové zde odhalili stovky...

V Česku brzy otevře další fastfood, burger vám tu sestaví přímo před očima

Cheeseburger byl několikrát větší, než jsme z fastfoodu zvyklí. Porce hranolek...

Po roce a půl odkladů se americký řetězec Five Guys konečně chystá otevřít svou první pobočku v České republice. Restaurace vznikne v nedávno zrekonstruovaném obchodním domě Máj na pražské Národní...

KFC prolomilo mlčení. Naše restaurace i jídlo jsou bezpečné, reaguje na kauzu

Pražská pobočka KFC je již 129. v řadě. (14 listopadu 2024)

Řetězec rychlého občerstvení KFC se poprvé veřejně vyjádřil ke kauze možných nedostatků v oblasti bezpečnosti potravin ve svých restauracích. Podle oficiálního sdělení nadnárodní značky byly všechny...

O půl roku dřív. Otevřela se spojka na D35, experti čekají méně nehod i úlevu obcím

ŘSD otevřela západní obchvat D35 u Olomouce. Experti očekávají větší bezpečí a...

V kompletní podobě si řidiči měli užívat západní obchvat Olomouce až téměř za půl roku, nicméně děje se tak už od čtvrtka, konkrétně o 158 dní dřív. Novou část dálnice D35 přitom dostali k dispozici...

Američané na prvním místě. Cizinci zaplatí vyšší vstupné do národních parků

Glacier Point v parku Yosemite.

Zahraniční návštěvníci amerických národních parků budou od ledna platit vyšší vstupné než Američané, oznámila administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Naopak obyvatelé Spojených států nebudou platit...

26. listopadu 2025  12:34

Zemřela manželka miliardáře Richarda Bransona, žili spolu téměř padesát let

Sir Richard Branson s manželkou Joan Templemanovou na galavečeru v Beverly...

Britský miliardář a zakladatel společnosti Virgin Atlantic oznámil na sociálních sítích, že zemřela jeho manželka Joan Templemanová. Branson uvedl, že je zdrcený ztrátou manželky a partnerky, s níž...

26. listopadu 2025  10:56

Intimní momenty na plátně. V Paříži vydražili neznámý olej od Renoira

Umělecký konzultant Pascal Perrin vedle obrazu Augusta Renoira (14. října 2025)

Obraz francouzského impresionisty Augusta Renoira zachycující jeho syna, jak si hraje s chůvou, se v Paříži vydražil za 1,45 milionu eur (téměř 35 milionů korun), Olejomalba zobrazující umělcova syna...

26. listopadu 2025  10:37

Co dělat, když vám volá falešný bankéř? V Rozstřelu radí bezpečnostní expert

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Petr Zíma, manažer klientské bezpečnosti v České...

Falešní bankéři, zaručené investice nebo naléhavé zprávy od dcery na WhatsAppu. Podvody na klienty bank jsou stále stejné, přesto se na ně lidé nechávají nachytat ve velkém. Podle Petra Zímy,...

26. listopadu 2025

Cestující by se divili, co všechno se ukrývá pod obložením vagonu

Advertorial
Mechanik kolejových vozidel Matěj

Open space jako ten, ve kterém pracuje pan Matěj, se jen tak někde nevidí. V hale o délce 350 metrů je efektivnější pohybovat se na kole, než chodit pěšky. Na jedny koleje se do této haly vejdou dvě...

26. listopadu 2025

Nejméně třicet procent nemovitostí není vůbec pojištěno, varuje expert

Martin Laur

Z analýzy České asociace pojišťoven vyplývá, že asi 70 procent z pojištěných nemovitostí je pojištěno nedostatečně. A stále existuje až třicet procent nemovitostí, které nejsou pojištěny vůbec. Vliv...

26. listopadu 2025

Expanze sólo turistů. Na dovolenou jezdí lidé častěji sami, cestovky i hotely reagují

Premium
ilustrační snímek

Cestování jednotlivců přestává být okrajovým fenoménem a postupně se stává významnou součástí cestovního trhu. Statistiky hotelů, asociací i cestovních kanceláří potvrzují, že tento trend nadále sílí...

26. listopadu 2025

Je plno. Odlety z ruzyňského letiště se tak budou se sněhem více zpožďovat

Letiště LaGuardia v New Yorku vyslalo do boje se sněhem těžkou techniku, řada...

Zimní provoz na Letišti Václava Havla bude letos zřejmě náročnější. Stání pro letadla jsou plně obsazená, a nebude proto možné letadla při úklidu plochy od sněhu a ledu přesunovat. Situaci komplikuje...

25. listopadu 2025  20:22

Vyrábíme pro chudáky. Tajná nahrávka přivedla slavnou značku polévek do potíží

Campbellovy polévky v regálech v obchodě s potravinami v New Yorku (7. srpna...

Společnost Campbell’s, která v Americe vyrábí a prodává instantní polévky, má problém. Jeden z jejích zaměstnanců totiž tajně nahrál viceprezidenta společnosti, jak se neuctivě vyjadřuje o...

25. listopadu 2025

Nejkontroverznější projekt v Británii má zelenou. Heathrow dostane třetí ranvej

Londýnské letiště Heathrow plánuje rozšíření o třetí dráhu.

Britská vláda podpořila plán rozšíření a modernizace londýnského letiště Heathrow za 49 miliard liber (1,3 bilionu Kč) předložený současným majitelem letiště. Dala mu přednost před konkurenčním...

25. listopadu 2025  18:47

Z týdnů se staly hodiny. Umělá inteligence může nakopnout britskou ekonomiku

Zaměstnanci společnosti Moore Kingston Smith v Londýně (13. listopadu 2025)

Umělá inteligence by mohla být klíčem k řešení dlouhodobých problémů britské ekonomiky. Podle ekonomů by její zavedení v sektorech, jako je účetnictví a finance, mohlo přinést výrazné zlepšení...

25. listopadu 2025

