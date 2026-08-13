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Během letu začal otvírat nouzové dveře. Důvod jeho konání policistům vyrazil dech

Petra Škraňková
  6:00
Na palubě letu Batik Air z Malajsie do Indie řešila posádka situaci, kterou si žádný dopravce do bezpečnostního manuálu nepřeje. Šestatřicetiletý cestující se během letu začal zabývat nouzovým východem, poškodil jeho kryt a podle policie se pokusil dveře otevřít. Po přistání skončil v rukou indických úřadů a nově čelí také obvinění z pokusu o vraždu.

Incident se odehrál ve středu večer během čtyřhodinového letu OD231 z malajsijského Kuala Lumpuru do indického Kóčinu. Podle deníku The Indian Express seděl Džamšír Atanikal na sedadle 12A a najednou zničehonic začal manipulovat s nouzovým východem.

Letadlo v té chvíli bylo 9 000 metrů nad zemí.

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Pokoušel se dveře otevřít a poškodil přitom panel okénka. Když mu v tom chtěli ostatní cestující a členové posádky zabránit, situace se vyhrotila. Muž všem vyhrožoval. Nakonec se ho podařilo spoutat za pomocí stahovacího zip pásku a Boeing 737-800 bezpečně přistál na letišti v Kóčinu.

Po přistání byl Džamšír Atanikal zatčen. Když se ho policisté při výslechu ptali, proč chtěl otevřít nouzový východ, odpověď je šokovala. Řekl, že měl prostě „chuť to udělat,“ uvedl vyšetřující policista. „Tvrdil, že během letu prožíval velmi vážnou psychickou krizi,“ dodal.

Přitom přiznal, že letí z Malajsie, kde už delší dobu pracuje, domů do Indie za novorozeným synem.

Policie proto nyní prověřuje jeho zdravotní historii a chce požádat soud o možnost nechat posoudit jeho duševní stav. Podle dosavadních zjištění incidentu nepředcházela žádná hádka ani jiná zjevná provokace.

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Policie Atanikala původně vyšetřovala kvůli vyhrožování, neuposlechnutí bezpečnostních pokynů a jednání ohrožujícímu ostatní. Později však přidala také obvinění z pokusu o vraždu. Vyšetřovatelé argumentují tím, že jeho jednání mohlo potenciálně ohrozit životy dalších lidí na palubě.

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