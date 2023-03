Bateriové vlaky jsou budoucností regionálních tratí. Ujedou až 80 kilometrů

Provoz na neelektrifikovaných tratích s nižší zátěží pro životní prostředí. Tak by se daly shrnout výhody bateriových elektrických multifunkčních jednotek (BEMU). O tomto řešení se mezi výrobci vlaků a dopravci mluví řadu let, s rostoucí poptávkou po řešeních nezatěžujících životní prostředí se ale toto téma dostává stále více do popředí.