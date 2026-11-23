Zhruba dvě desítky tisíc cestujících denně, které od modernizace investorská organizace očekává, by totiž mohly přes Zličín, Jinonice a Smíchov vozit bateriové vlaky. Ty ale samy nebudou kapacitně stačit, proto se Správa železnic dopředu domlouvá s pražským organizátorem dopravy na posílení autobusové přepravy.
Na modernizaci trati z Kladna k okraji Prahy se pracuje už půl roku. Po dokončení by se cestovní doba na této zhruba 15kilometrové trase měla zkrátit zhruba o polovinu, tedy na 7,5 minuty. Vlak by tak opět měl být mezi metropolí a největším středočeským městem konkurenceschopnou alternativou autobusům. Problém ale spočívá v tom, že následující úseky přes Liboc a Střešovice zatím nemají všechna povolení a narážejí i na odpor místních.
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V ideálním případě by měl být navazující úsek mezi Ruzyní a Veleslavínem dokončený o dva roky později a tunelová část trasy mezi Veleslavínem a Dejvicemi v roce 2032. To jsou ale velmi optimistické odhady předpokládající, že povolování i následná výstavba proběhnou hladce.
Železniční stanice v Ruzyni navíc není součástí právě stavěného úseku a poslední zastávkou na této trase je středočeská Hostivice. Ta ale jako hlavní přestupní uzel fungovat nebude, a to ani po přechodnou dobu.
„Do zahájení dlouhodobé výluky mezi Ruzyní a Veleslavínem bude zachováno železniční spojení z Kladna směrem na Veleslavín. Po dobu výstavby tohoto úseku je jako jedna z variant prověřováno také vedení bateriových vlaků z Hostivice přes Zličín a Jinonice na Smíchov s vazbou na metro B. Zároveň se počítá i s náhradní autobusovou dopravou směrem na Veleslavín,“ řekl iDNES.cz mluvčí Správy železnic David Kabele.
O trati pražského Semmeringu se jako o hlavním spojení z Kladna a pražského letiště dříve vážně uvažovalo. Důvodem bylo to, že tato trasa umožňovala napojení na hlavní nádraží na rozdíl od finální varianty, která cestující z letiště místo přestupního hubu na další železniční dopravu zaveze na regionální Masarykovo nádraží. Tuto variantu ale zastavila nedostatečná kapacita na pražském Smíchově a očekávané problémy pražského výtoňského mostu.
Smyslem projektu, který propojuje jak modernizaci spojení mezi Prahou a Kladnem, tak i řeší chybějící železniční napojení pražského letiště, je zkrátit dojezdovou dobu v obou relacích na zhruba 25 minut. Původně Správa železnic počítala s tím, že denně spojení využije na 50 tisíc cestujících. Teď už mluví až o 80 tisících lidí.
„Počet cestujících poroste postupně s tím, jak budeme uvádět do provozu jednotlivé části projektu. Už nyní proto intenzivně spolupracujeme s objednateli veřejné dopravy, Středočeským krajem i organizací ROPID, aby cestující měli po celou dobu výstavby zajištěné v maximální míře plynulé a komfortní návaznosti spojů,“ uvedl Kabele.
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Výstavbu blokují spolky
Zbývající úseky by měly být zčásti řešené formou PPP projektu, kdy výstavbu a následnou správu financuje a zajišťuje soukromý investor, kterému stát pravidelně platí za poskytnutou službu. Nebude se to ale týkat technicky zdaleka nejnáročnějšího úseku z Veleslavína do Dejvic, který je kvůli odporu místních plánován v tunelu. To sice zlomilo odpor ke stavbě, projekt to ale významně prodražilo a fakticky to problém označovaný jako NIMBY (z anglického not in my backyard) posunulo jen o pár kilometrů dál.
„Když může být zahloubená trať na Veleslavín, proč nemůže být i v Liboci,“ je jedno z hlavních hesel Spolku pro rozvoj Liboce, který je hlavním organizátorem protestů proti současně plánované podobě trasy.
Spolek argumentuje, že současnou zátěž čtyř vlaků za hodinu převážně rezidenční čtvrť snese, interval vlaků po 2,5 minutách ve špičce ale znamená nepřetržitý provoz. Slib v podobě výstavby protihlukových zdí zase odmítá z důvodu, že napříč čtvrtí vznikne neprůchodné koryto. Rozdělení lokality má ještě umocnit zrušení nynějších úrovňových přechodů a křížení trati a svedení průchodu do podchodu. To je nezbytné pro udržení cestovních dob vlaků i kvůli bezpečnosti.