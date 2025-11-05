Barcelona oslavila sté výročí metra. Zorganizovala běžecký závod v jeho útrobách

Jan Dvořák
  18:00
Za úsvitu 4. listopadu se 275 vyvolených běžců vydalo na start netradičního běhu pořádaného při příležitosti 100. výročí otevření podzemní dráhy v Barceloně. Čekala je pět kilometrů dlouhá trasa, která začínala i končila ve stanici Universitat. Závod neměl vítěze, výtěžek ze startovného putoval na dobročinné účely.

Kromě dobročinného účelu měl běh také exkluzivní charakter: zúčastnit se ho mohli pouze vylosovaní běžci. Zájemci se mohli registrovat od 6. do 8. října na platformě závodu, určitý počet registračních míst měli k dispozici i sami zaměstnanci barcelonské dopravní společnosti Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), píše web Barcelona Secreta.

Účastníci závodu pózují na turniketech stanice metra a čekají, až budou moci proběhnout tunelem. (5. listopadu 2025)
Účastníci závodu čekají, až budou moci proběhnout tunelem. (5. listopadu 2025)
Kromě dobročinného účelu měl závod také exkluzivní charakter: zúčastnit se ho mohli pouze běžci vybraní na základě losování. (5. listopadu 2025)
Závod odstartoval v 1 hodinu ráno, kdy bylo metro mimo provoz a v tunelech nebyl žádný provoz. (5. listopadu 2025)
7 fotografií

Závod odstartoval v 1 hodinu ráno, kdy bylo metro mimo provoz a v tunelech nebyl žádný provoz. Trasa začínala na stanici Universitat na lince číslo 2 a směřovala ke stanici Monumental, kde se otočila a vracela se zpět na start. Účastníci startovali v 20sekundových intervalech.

„Byl to dobročinný závod, nikoli soutěž, a proto na konci nebudou udělovány žádné ceny,“ připomněl dopravní podnik.

Stanice duchů

Dopravní společnost TMB při příležitosti výročí zorganizovala i další akce, jako je otevření opuštěných stanic Gaudí a Correus veřejnosti. Zorganizovala také workshopy či zpřístupnila centrální dispečink řízení metra.

Metro v Barceloně

Rozsáhlý a moderní systém má v současnosti 12 linek se 189 stanicemi.

Automatizované soupravy dosahují rychlosti až 80 km/h.

Jedna linka zajišťuje (na rozdíl od Prahy) přímé spojení i s letištěm.

Nepoužívaná stanice pojmenovaná po Antoni Gaudím vznikla v roce 1962, ale nikdy nebyla uvedena do provozu kvůli změně trasy linky L2.

Některé stanice se svým vzhledem také navracejí ke stavu z roku 1925. Stanice Liceu má například staronové nápisy u vchodů. V ulicích se znovu nainstalovaly historické věžičky tvořené prvky z litinového železa a spojené šrouby.

TMB rovněž otevřela dveře legendárních opuštěných stanic metra Correus a Gaudí. Tyto stanice, známé mezi místními jako stanice duchů, byly dlouho nepřístupné veřejnosti. „Kromě toho byly 13. září 2025 zahájeny prohlídky několika dalších lokalit v rámci oslav Evropského týdne mobility,“ informovala společnost.

Kromě stanic duchů zpřístupnila dalších šest prostorů, jako jsou depa pro autonomní linky metra L9 a L10 nebo dokonce staré schodiště ve stanici Urquinaona (L1 a L4).

Návštěvníci se také mohou na jeden den stát strojvedoucími vlaků na simulátorech metra. Zájem veřejnosti je obrovský, už v červenci byly lístky vyprodány během jedné hodiny, uzavírá španělský web.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Sagrada Familia je nejvyšším kostelem světa. O metr přerostla katedrálu v Ulmu

Barcelonský chrám Sagrada Família je nyní nejvyšší kostel na světě. Na věž Ježíše Krista stavitelé totiž ve čtvrtek umístili dolní část kříže, a tak výška struktury dosáhla 162,9 metru. To je o metr...

Nejdražší soutěž iDNES.cz: rozdáváme peníze i milion v diamantech

Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty je v plném proudu. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej v hodnotě 1 000 000 Kč. Bude posázená více než tisíci přírodními diamanty od společnosti...

Mýlil jsem se, řekl Gates. Změny klimatu podle něj lidstvo nezahubí

Zakladatel softwarové firmy Microsoft a americký miliardář Bill Gates tvrdí, že se v odhadech dopadu klimatických změn mýlil. Tyto změny klimatu nepovedou k zániku lidstva, i když mohou způsobit...

Konec těžby černého uhlí v Česku. Na Karvinsku vyvezou v lednu poslední vozík

Těžba černého uhlí v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku skončí k 31. lednu příštího roku. Z těžební společnosti OKD odejde ke stejnému datu 750 zaměstnanců a k 28. únoru dalších 150. Na odstupném jim...

5. listopadu 2025  14:12,  aktualizováno  18:18

Barcelona oslavila sté výročí metra. Zorganizovala běžecký závod v jeho útrobách

Za úsvitu 4. listopadu se 275 vyvolených běžců vydalo na start netradičního běhu pořádaného při příležitosti 100. výročí otevření podzemní dráhy v Barceloně. Čekala je pět kilometrů dlouhá trasa,...

5. listopadu 2025

V českém podzemí se skrývá zlato za více než 220 miliard. Těžba by se vyplatila

V českém podzemí se podle údajů České geologické služby nachází přes 77 tun dostupných zásob zlata, jejichž těžba by byla ekonomicky výhodná. Těžba zlata v Česku skončila v polovině 90. let, nyní se...

5. listopadu 2025  17:53

Z Berlína do Vídně přes Prahu z osmi hodin na polovinu. Brusel chce zrychlit železnice

Evropská komise představila plán, jak urychlit výstavbu evropské vysokorychlostní železniční sítě. Plán počítá s propojením hlavních dopravních uzlů rychlostí 200 kilometrů za hodinu a vyšší....

5. listopadu 2025  17:44

Utáhnu povolenky? Kalkulačka iDNES.cz spočítá, jak by zdražil otop i benzin

Pár stovek, nebo desetitisíce? Odhady, jak na domácnosti dopadne připravovaný systém emisních povolenek ETS2, se liší i o několik řádů. Záleží totiž nejen na ceně samotné povolenky, ale i na tom, jak...

5. listopadu 2025  14:38

Co když stopnou vysokorychlostní tratě? Stavme aspoň do Světlé, apeluje Správa

Vysokorychlostní trať z Prahy do Světlé nad Sázavou – tento úsek na trase mezi Prahou a Brnem by generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda doporučil k výstavbě nové vládě. Považuje ho za...

5. listopadu 2025  12:20

Dálniční známky od ledna zdraží. Kvůli novým kilometrům a inflaci

Dálniční známky od ledna zdraží. Jejich cena se mění podle výše inflace a počtu kilometrů, o které se dálniční síť za rok rozrostla, informovalo ministerstvo dopravy. Nejpoužívanější celoroční známka...

5. listopadu 2025  10:34,  aktualizováno  11:23

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

5. listopadu 2025  9:04

Evropa na rozcestí: Jak najít rovnováhu mezi regulací a zelenou transformací

Nejen Česko, ale celá Evropská unie dnes stojí před klíčovou otázkou: Jak udržet krok v globální konkurenci a zároveň naplnit legislativní požadavky nebo klimatické cíle? Zelená transformace,...

5. listopadu 2025

Kde se vzal příspěvek na obnovitelné zdroje. Za léta by už vydal na jaderný blok

Přes devět miliard korun. Tolik jen za loňský rok přispěly české domácnosti na platby za podporované zdroje energie. Povinný příspěvek na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných...

5. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na letiště do pěti let vlakem. Nejtěžší část přípravy řeší železničáři právě teď

Premium

Rok 2030 je podle Správy železnic stále platným cílem, do kterého by se mělo dokončit mnoho desetiletí očekávané železniční spojení z centra Prahy na Letiště Václava Havla v pražské Ruzyni. Původní...

5. listopadu 2025

To nejhorší je za námi, hlásí evropské automobilky. Příští rok může znamenat obrat

Evropští výrobci automobilů se po sérii varování před poklesem zisků v roce 2025 pomalu blíží k oživení v příštím roce. Analytici zvyšují odhady jejich zisků díky snižování nákladů i dalším plánům na...

4. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.