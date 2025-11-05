Kromě dobročinného účelu měl běh také exkluzivní charakter: zúčastnit se ho mohli pouze vylosovaní běžci. Zájemci se mohli registrovat od 6. do 8. října na platformě závodu, určitý počet registračních míst měli k dispozici i sami zaměstnanci barcelonské dopravní společnosti Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), píše web Barcelona Secreta.
Závod odstartoval v 1 hodinu ráno, kdy bylo metro mimo provoz a v tunelech nebyl žádný provoz. Trasa začínala na stanici Universitat na lince číslo 2 a směřovala ke stanici Monumental, kde se otočila a vracela se zpět na start. Účastníci startovali v 20sekundových intervalech.
„Byl to dobročinný závod, nikoli soutěž, a proto na konci nebudou udělovány žádné ceny,“ připomněl dopravní podnik.
Stanice duchů
Dopravní společnost TMB při příležitosti výročí zorganizovala i další akce, jako je otevření opuštěných stanic Gaudí a Correus veřejnosti. Zorganizovala také workshopy či zpřístupnila centrální dispečink řízení metra.
Metro v Barceloně
Rozsáhlý a moderní systém má v současnosti 12 linek se 189 stanicemi.
Automatizované soupravy dosahují rychlosti až 80 km/h.
Jedna linka zajišťuje (na rozdíl od Prahy) přímé spojení i s letištěm.
Nepoužívaná stanice pojmenovaná po Antoni Gaudím vznikla v roce 1962, ale nikdy nebyla uvedena do provozu kvůli změně trasy linky L2.
Některé stanice se svým vzhledem také navracejí ke stavu z roku 1925. Stanice Liceu má například staronové nápisy u vchodů. V ulicích se znovu nainstalovaly historické věžičky tvořené prvky z litinového železa a spojené šrouby.
TMB rovněž otevřela dveře legendárních opuštěných stanic metra Correus a Gaudí. Tyto stanice, známé mezi místními jako stanice duchů, byly dlouho nepřístupné veřejnosti. „Kromě toho byly 13. září 2025 zahájeny prohlídky několika dalších lokalit v rámci oslav Evropského týdne mobility,“ informovala společnost.
Kromě stanic duchů zpřístupnila dalších šest prostorů, jako jsou depa pro autonomní linky metra L9 a L10 nebo dokonce staré schodiště ve stanici Urquinaona (L1 a L4).
Návštěvníci se také mohou na jeden den stát strojvedoucími vlaků na simulátorech metra. Zájem veřejnosti je obrovský, už v červenci byly lístky vyprodány během jedné hodiny, uzavírá španělský web.