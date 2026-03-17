Banální situace v letadle došla až k soudu. Je to chyba matky, shodují se odborníci

Zuzana Stiboříková
  14:30
I krátké video může být velký zásah do osobní sféry. Své o tom ví 29letá Jennifer Castrová, která se ocitla doslova na pranýři za to, že v letadle nepustila plačící dítě na své místo k okýnku.

Ilustrační obrázek | foto: Shutterstock

Ano, taková hloupost, kterou lidé zažívají běžně. Přesto se kolem Jennifer rozpoutalo peklo. A nakonec se rozhodla bránit svou čest i své právo na soukromí u soudu.

50 minut pláče

Let z Rio de Janeira do Belo Horizonte v Brazílii netrvá ani hodinu, přesto na něj mnozí pasažéři včetně Jennifer Castrové jen tak nezapomenou. Na palubě letadla Gol Airlines totiž nastala nepříjemná situace, když Jennifer odmítla pustit na své místo u okna čtyřletého Arthura. Podle listu La República chlapec nejen proplakal celou cestu, což rušilo ostatní cestující, ale mezi Jennifer a Arthurovou matkou Aline došlo k verbálnímu konfliktu.

Celá příhoda by se nejspíš obešla bez následků a všichni by na ni brzy zapomněli, kdyby se do ní nepletli „odborníci“ na sociální komunikaci z řad cestujících, které chlapcův pláč obtěžoval a žádali ji, aby mu své místo v zájmu jejich klidu přenechala. Situaci ještě zhoršila senzacechtivá investigativa jednoho z nich, který incident natočil a sdílel na sociálních sítích. Rychlostí blesku tak tvář Jennifer proletěla TikTokem a Twitterem, kde se nabalovaly další komentáře, názory a samozřejmě nevybíravé útoky na obě ženy.

Kdo koho poškodil?

Zřejmě se nejednalo o závažné okolnosti, když palubní personál necítil potřebu do situace zasáhnout. Vše tak mohlo skončit pár hořkými slovy, které lze přičítat únavě i stresu z cestování. Bohužel touha po virálním úspěchu a snaha se zviditelnit na úkor jiných vedla k tomu, že se Jennifer proti své vůli stala „celebritou“, které mnozí vyjadřovali podporu, ale jiní ji odsuzovali. Deníku New York post se následně svěřila, že z běžného letu se tak stala velmi ponižující situace, která ji poškodila v očích veřejnosti a nepříjemně zasáhla i do jejího profesního života, protože kvůli mediálnímu zájmu ztratila nejen soukromí, ale musela odejít ze zaměstnání.

Nakonec se rozhodla celou věc řešit soudní cestou. Nikoli vůči matce Arthura, ale proti autorovi videa, který ji natočil bez jejího souhlasu, i proti letecké společnosti, která takový zásah do osobní sféry svých pasažérů dopustila a neposkytla Jennifer podporu. Žalobou chce především ukázat, že bez ohledu na odlišné pohledy na situaci měla být respektována její práva.

Natáčení osob bez jejich souhlasu je přitom celosvětově vnímáno jako neetické a v mnoha zemích včetně Česka je zakázáno.

Rozum má mít hlavně matka, tvrdí psycholožka

Negativní pozornosti bohužel neušla ani matka malého Arthura Aline, která v situaci vyhrocené synovým pláčem neovládla vlastní emoce a neubránila se vzteku a Jennifer během letu obvinila z nedostatku empatie. Mnohé komentáře se totiž obracely k ní jako k viníku celé situace a následně se k jejímu chování vyjadřovali i specialisté na výchovu.

Například psycholožka Mayra Gaiato podle BBC News uvedla, že rodiče jsou pro děti hlavním vzorem a bez ohledu na vlastní zlobu je třeba pocity ovládat. Psycholožka Nanda Perimová zase zdůrazňuje, že respektující výchova znamená i nutnost zvládnout frustraci dítěte a vysvětlit mu: „Chápu, že se zlobíš, ale nemůžeš tam sedět, protože to místo je obsazené.“

Pouhé nedorozumění tak kvůli zásahu z vnějšku přerostlo v traumatizující zkušenost pro obě ženy, a dokonce v soudní spor. K ničemu z toho by přitom dojít nemuselo, kdyby se do konfliktu nepletli cizí lidé a respektovali soukromí Jennifer i Aline. Právě fakt, že nás někdo natáčí, totiž zvyšuje nervozitu a může i běžnou komunikaci vyhrotit do extrému, během kterého se nechtěně stáváme účastníky vlastní reality show.

