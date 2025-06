Pro cestující jde o pohodlný způsob cestování – nastoupí v Praze a přes noc je autovlak dopraví do Košic nebo do stanice Poprad-Tatry. Kvůli výluce zatím spoj nebude stavět v Humenném, tam by se podle všeho měl vrátit příští rok.

„Stačí večer naložit auto nebo motorku, přes noc se pohodlně vyspat v lůžkovém voze a ráno pak vyrazit poznávat krásy Slovenska,“ říká náměstek generálního ředitele Českých drah Jiří Ješeta.

Novinkou je ale přesun terminálu autovlaku. Z kapacitních důvodů už nepojede z hlavního nádraží, ale z pražské Michle. Pasažéři se k němu se svými auty dostanou z Chodovské ulice. Nové prostory navíc umožnily instalovat dvě nakládací plošiny. Právě to by mohlo přispět k rychlejšímu odbavení cestujících.“

České dráhy letos vypravují 148 mezistátních dálkových spojů a další čtyři sezonní vlaky do Polska. Vlaky jezdí do 120 různých destinací v šesti evropských zemích: v Německu, Rakousku, Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a ve Švýcarsku.