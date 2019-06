Autoškoly čekají rozsáhlé změny. Zkušební komisaře bude vybírat los

Provozovatelé autoškol v menších městech zkušební komisaře dobře znají a výuku jim přizpůsobují. S žáky například jezdí konkrétní trasu místo toho, aby je důkladně připravili na řízení v jakémkoliv provozu.



Tuto praxi by měl návrh na náhodné střídání zkoušejících omezit. Který komisař v rámci kraje přijede zkoušet do konkrétní obce a kdy, by tak mohl rozhodovat los.

„Takzvaná rotace zkušebních komisařů v rámci daného regionu je jednou z možností, která však celou problematiku pravděpodobně nevyřeší,“ uvedla mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.

Bez změn to nepůjde

Podle úřadu je potřeba v oblasti autoškolství udělat rozsáhlejší změny, které by odstranily problémy, jako jsou špatně placení komisaři nebo nízký počet státních kontrolorů, kteří na regulérnost zkoušek a nezávislost zkušebních komisařů dohlížejí.

Nyní je možné závěrečné zkoušky v autoškole na osobní auto skládat přibližně ve dvou stovkách obcí a měst po celé republice a zkušební komisaři jsou zaměstnanci místních úřadů. Právě otázka, kam by měli komisaři patřit, celý plán náhodné delegace zkušebních komisařů komplikuje. Systém by totiž znamenal zvýšení nákladů na zkoušení žáků mimo jiné o cestovní výlohy komisařů. „Je tak nutné rozhodnout, kdo tyto výdaje zaplatí,“ uvedla mluvčí Rezková.

Historicky totiž žáky v autoškole zkoušeli policisté, potom byli komisaři zaměstnanci krajských úřadů a od roku 2013 obecních úřadů. Nyní je pravděpodobné, že budou spadat přímo pod ministerstvo dopravy. Podle předsedy poslaneckého dopravního podvýboru Martina Kolovratníka, který je zároveň členem pracovní skupiny řešící novou koncepci autoškolství, by komisaři mohli přejít pod Centrum služeb pro silniční dopravu. Tuto svoji podřízenou organizaci už do oblasti autoškolství zapojilo i samotné ministerstvo. To na ně delegovalo dohled nad prací zkušebních komisařů, kterou její vlastní zaměstnanci nestíhají.

Celé Česko hlídají čtyři lidé

Pro kontrolu, zda v celém Česku probíhají zkoušky regulérně, má ministerstvo dopravy pouze čtyři úředníky z oddělení kvalifikací řidičů. Ti přitom mají na starosti ještě další úkoly.

Ministerstvo proto část dozorů nad komisaři na zkoušku svěřilo zaměstnancům centra služeb, kteří s autoškolstvím už mají nějaké profesní zkušenosti.



Další problém, kterým současný autoškolský systém trpí, je skutečnost, že obce nedokážou zkušební komisaře adekvátně zaplatit. Komisařům totiž mohou nabídnout jen tabulkový plat.

Lidem, kteří rozhodují o tom, koho na silnici s autem pustí, akoho ne, začíná výplata na devatenácti tisících korun. Kvůli nízkým výdělkům tak povolání komisaře mladé uchazeče příliš nepřitahuje a v řadě míst žáci na přezkoušení musí čekat i několik týdnů. Podle odborníků navíc tato situace nahrává vzniku korupčního prostředí.



Peníze však nejsou v autoškolství pouze problém zkoušejících. Tlak na co nejnižší cenu se projevuje podle Asociace autoškol i na kvalitě kurzů a v konečném důsledku tak i na schopnostech nových řidičů. Zatímco na sousedním Slovensku vyjde výcvik řízení osobního automobilu v průměru na 18 tisíc korun, v Česku je to zhruba jen kolem deseti tisíc. A dají se sehnat ikurzy, jejichž ceny začínají na šesti tisících korun.

Podle asociace nízká cena, na kterou slyší studenti, nutí autoškoly snižovat úroveň výuky a například šidit počet odučených kondičních jízd.