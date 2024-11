Třetina nových aut bude brzy umět řídit sama. Šoféra ale nespustí „z očí“

Předávání řízení mezi člověkem a robotem však přináší mnohá rizika. Například i ve chvíli, kdy vozidlo řídí počítač, musí systém bedlivě sledovat člověka, zda bude schopen v případě komplikací převzít řízení a případně odvrátit nehodu.

„Z pohledu objemu dat, která auto sbírá a vyhodnocuje, tvoří data monitorující řidiče dvě třetiny z celkového objemu informací. Jedna třetina dat je sběr dat z řízení,“ uvedl Leoš Dvořák, generální ředitel české pobočky společnosti Valeo, která vyvíjí technologie pro autonomní vozidla.

Studie společnosti McKinsey počítá s tím, že do roku 2035 bude 37 procent nově prodaných aut schopno samostatně řídit na dálnicích, v zácpách nebo v nejvyšším stupni městského provozu.Společnost Valeo vychází z podobného předpokladu, také podle ní půjde o desítky procent vozidel.

Česká vláda spatřuje v autonomní mobilitě šanci pro tuzemský průmysl. „Bohužel, dnes už všechny evropské automobilky přiznávají, že v oblasti vývoje baterií nejsou s to dohonit Čínu. Ale v oblasti autonomních systémů stále umíme a musíme držet krok,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.

Autonomní systémy se navíc prosazují i v jiných dopravních prostředcích. Třeba nová linka D pražského metra má fungovat zcela bez strojvedoucího, plzeňská společnost Škoda Group zase testuje autonomní tramvaje.

V současnosti prémiové značky vybavují auta třetím stupněm automatizace, který je schopen udržovat jízdu v pruzích a v případě přiblížení k vozidlu před sebou začít brzdit. Navíc umožňuje na části infrastruktury plně převzít řízení, momentálně jde výhradně o dálnice. To je ale podle Dvořáka jen začátek. V budoucnu by technologie měla pokročit tak, že by ji kvalita komunikací neměla omezovat. Autonomní provoz tak bude možné rozšířit i na silnice nižších tříd.

To, zda je možné řízení předat vozidlu, bude ponecháno na rozhodnutí výrobce. Vozidlo samo řidiče upozorní, kdy je samo schopno řídit, a obdobné to bude ve chvíli, kdy bude z bezpečnostních důvodů po řidiči vyžadovat, aby řízení převzal.

Čas na převzetí má být jednou z věcí, které do jisté míry záleží na výrobci vozidla. Evropský předpis pro homologaci takovýchto vozů stanovuje hranici deseti sekund. Podle techniků ze společnosti Valeo je ale potřeba si uvědomit, že přebírání řízení není jen tak.

Člověk za volantem, který má řízení od automatu převzít, musí skutečně důkladně sledovat provoz již předtím. V okamžiku převzetí je totiž odpovědnost za případnou škodu už jenom na něm.

Mobil jen s povolením auta

Pro případné řešení nehody nebo přestupku bude zásadní uchování geolokalizovaných údajů o tom, kdo v kterou dobu řídil. Jakou formou se budou data uchovávat, záleží do značné míry rovněž na automobilkách.

Výrobce se rozhodne, zda bude údaje uchovávat v zašifrované podobě ve vozidle, nebo někde na vzdálených serverech. „I na toto myslí Evropská unie a stanovuje minimální lhůtu tří měsíců, po které musí automobilka uchovávat data tohoto typu, aniž by bylo možné je jakkoliv pozměnit,“ uvedl tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný.

Podle ministra Kupky to postačuje například pro situace, kdy by se člověk chtěl vyvinit, pokud mu přijde pokuta za spáchání dopravního přestupku ve chvíli, kdy za něj řídilo vozidlo.

[Jestliže policejní radar ale řidiče vyfotí, jak si v autonomním režimu vozidla čte zprávy v mobilním telefonu, má smůlu. Využití mobilního telefonu půjde legálně pouze prostřednictvím palubního zábavního systému, díky němuž může šofér třeba sledovat film.

Logika je za tímto pravidlem taková, že v případě potřeby automobil film okamžitě přeruší a řidiče vyzve, aby se ujal řízení. To by mělo být bezpečnější než situace, kdy řidič musí odhodit knihu nebo mobil a začít se věnovat řízení.