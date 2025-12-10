Auta, která řídí sama na českých silnicích. Už za tři týdny dostávají zelenou

  18:46
Auta, která dokáží řídit sama, by se na českém trhu mohla objevit v návaznosti na účinnost nové legislativy, která umožní jejich provoz. Řekl to výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl. Takzvaná auta třetí úrovně autonomie (L3) dokážou řídit bez asistence řidiče, po vyzvání v kritické situaci však musí řidič převzít řízení zpět.
Novelu zákona o silniční dopravě a dalších zákonů podepsal na konci dubna prezident Petr Pavel. Ustanovení týkající se těchto aut vstoupí v účinnost 1. ledna 2026.

„Očekává se, že výrobci, kteří již technologii podmíněné automatizace (L3) v Evropě nabízejí, zejména BMW a Mercedes-Benz, zpřístupní své modely českým zákazníkům v návaznosti na účinnosti nové legislativy. Konkrétní termíny však zatím nezveřejnili,“ uvedl Petzl.

„Další automobilky plánují uvést vozidla s autonomní úrovní L3 na evropský trh v průběhu roku 2026, nabídka těchto vozidel se tak bude i v ČR postupně rozšiřovat,“ řekl.

Před uvedením do provozu musí auta projít schválením, které potvrzuje, že je jeho autopilot bezpečný a splňuje evropská pravidla. Auto dále musí mít vymezenou provozní oblast.

Výrobce si může nechat schválit oblast pro celou Evropu najednou. Software se u těchto aut aktualizuje vzdáleně nebo v servisu. Pokud aktualizaci řidič neprovede, může být autonomní režim dočasně omezen.

Tato auta jsou určena pro směrově oddělené silnice, tedy především dálnice. Výrobce může určit i konkrétní úseky, na kterých systém nabídne aktivaci. Provoz těchto aut nevyžaduje úpravu infrastruktury a je funkční v běžném provozu.

„Obecně platí, že systémy této úrovně jsou určeny především pro provoz na dálnicích v běžném počasí. V současnosti je maximální povolená rychlost pro využití autonomního řízení L3 stanovena na 130 km/h. Do budoucna lze očekávat, že se rozsah použití těchto systémů bude postupně rozšiřovat, například na další typy komunikací či širší spektrum jízdních situací,“ uvedl Petzl.

Dodal, že podmínky použití, například maximální rychlost, může výrobce u svých vozů zpřesnit.

Nabídku na využití autopilota řidič může, ale nemusí využít. Pokud ji využije, musí zůstat připravený převzít řízení zpět v okamžiku, kdy jej k tomu auto vyzve. Výzva podle Petzla obvykle zahrnuje vizuální, zvukové a vibrační upozornění.

Pokud řidič autopilota nevyužije, zůstanou podle Aleny Mühl z ministerstva dopravy stále aktivní bezpečnostní a asistenční systémy, kterými je vozidlo vybaveno.

Nová legislativa stanovuje odpovědnost za případné přestupky. Pokud auto jede v autonomním režimu, odpovědnost nenese řidič ani provozovatel, ale výrobce.

Řidič musí umožnit policii ověřit, že auto řídilo samo, a stejně tak výrobci musí poskytnout údaje o tom, zda vozidlo v daný okamžik řídilo autonomně. V registru vozidel bude uvedeno, že jde o automatizované vozidlo.

V příštím roce plánuje ministerstvo dopravy předložit do Poslanecké sněmovny legislativu pro autonomní řízení úrovní L4 a L5.

Podle dřívějších vyjádření končícího ministra dopravy Martina Kupky (ODS) by tak v roce 2027 mohly být podmínky pro jízdu zcela bez řidiče. Úroveň L4 umožňuje autonomní jízdu na vymezeném území, L5 je pak zcela bez omezení.

