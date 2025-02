Česko bude prosazovat pětiletý odklad pokut pro automobilky, řekl Fiala

Zároveň s partnery ze zemí se silným automobilovým průmyslem bude prosazovat odložení pokut automobilkám za to, že nedokážou splnit kvóty na emise nově prodávaných aut.

„Už nyní je evidentní že kvůli nízkému zájmu zákazníků letos automobilky nedokážou splnit předepsaný počet elektroaut, to znamená, že jim už podle schválených pravidel hrozí vysoké pokuty. Jen koncern Volkswagen tyto pokuty odhadl na 40 miliard korun,“ řekl Fiala. Žádat po automobilkách na jedné straně významné investice do vývoje a na druhé straně je penalizovat takovýmito pokutami, není podle premiéra efektivní cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti.

Česko tak bude podle ministra dopravy Martina Kupky prosazovat, aby se tyto takzvané fleetové emise nevypočítávaly každoročně, ale aby se rozložily nejméně do pětiletého období. Ideálně by Česko jako země se silným autoprůmyslem požadovala úplné zrušení pokut, nicméně jako reálnější pro prosazení vidí uvedený pětiletý odklad.

V rámci EU podle Fialy vzniká blok, který je možné pracovně nazvat Aliance pro konkurenceschopnost, která má podobné zájmy jako Česko. Součástí této aliance je kromě Česka Itálie, Polsko, Rumunsko, Bulharsko,Slovensko a Rakousko. Blok se rovněž snaží k připojení přesvědčit i Německo nebo Francii.

Kroků pro zvýšení konkurenceschopnosti je ale víc a netýkají se primárně jen autoprůmyslu. „Chceme větší volnost v plnění emisních cílů. Skutečnou technologickou neutralitu,“ uvedl Fiala s tím, že místo regulací by se Evropa měla snažit o podporu inovací.

Podle premiéra bude Česko kromě jiného trvat na zrušení zákazu spalovacích aut a lobovat za odložení dalšího závazku na zpřísnění emisí oxidu uhličitého. Ta počítá s tím, že do roku 2040 dosáhne Evropa snížení množství vypouštěných emisí o 90 procent proti roku 1990.

„Na těchto jednáních dáváme jasně najevo, že s tímto cílem nesouhlasíme, protože by to znamenalo další zpřísňování, regulace a nové povinnosti pro průmysl a další pokles konkurenceschopnosti“ uvedl Fiala. Podle něj je potřeba aby evropská ekonomika byla silná, protože to je jediná cesta k dosažení toho, aby byla Evropa brána vážně na celosvětové politické scéně.

Méně dotací a více prostoru pro výzkum

K efektu posílení průmyslu podle Kupky ale nepovede navyšování dotací, které Evropská komise v současnosti jako řešení navrhuje. Jako příklad uvedl myšlenku stanovení povinných kvót na nákup elektroaut pro firmy, nebo dotací pro nízkopříjmové skupiny na pořizování elektroaut. „Dotace deformují trh a nepřináší to, co potřebujeme. To znamená inovace a technologický rozvoj,“ dodal ministr dopravy.

Ze zkušeností z Německa podle něj plyne, že zavedení dotace pro elektroauta mělo vliv jen dočasný. Navíc s sebou přineslo některá negativa. Například tlak na udržování vysokých cen podporovaných vozidel. Kvůli cenám energií a dalším překážkám, je výroba aut ve srovnání s Čínou o 30 procent nákladnější, uvedl Kupka. Dotace, které některé evropské země zaváděly, tak pomáhaly spíše zahraničním než tuzemským výrobcům.

Iniciativu vyvíjí i zákonodárci evropského Parlamentu. Už vloni na podzim vznikla rezoluce, které kromě zmiňovaného zrušení prodeje spalovacích aut, nebo pětiletého odkladu pokut za pomalé snižování emisí prodaných aut požaduje i urychlení plánované revize legislativy týkající se emisí CO2 už v letošním roce, uvedl europoslanec za ODS Ondřej Krutilek. „Dopis podepsalo 117 europoslanců z 25 členských států a z pěti frakcí europarlamentu.,“ doplnil Krutilek. Podle něj poslanci z frakce konzervativců jsou připravení pro tuto rezoluci hlasovat na březnové plenární schůzi europarlamentu nebo nejpozději v dubnu.