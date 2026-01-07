„Podařilo se dosáhnout předcovidových čísel. Prosincová čísla byla nejvyšší od roku 2016,“ uvedl tajemník Svazu dovozců automobilů (SDA) Josef Pokorný. Podle něj jde o velice dobrý výsledek odbytu nových vozů. Jako příklad uvedl sousední Německo, které se jako tradiční automobilová velmoc k objemům z dob před pandemií covidu zatím nedostalo.
Konkrétně bylo podle dat Svazu dovozců automobilů v Česku registrováno 249 tisíc nových osobních aut, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 7,4 procenta. Bezmála tři čtvrtiny z nich představovaly auta, která od dealerů směřovaly do firemních flotil. Jen 25,6 procenta směřovalo k soukromým majitelům.
Podobně jako v předchozích letech byla nejprodávanější značkou Škoda se zhruba třetinovým podílem na trhu. Druhou automobilkou je Hyundai s osmi procenty, třetí Toyota s podílem přibližně 7,5 procenta na trhu nových vozů v Česku. Dominance mladoboleslavské automobilky je zřetelná i na základě prodejů jednotlivých modelů. Prvním autem, které není z produkce Škody byl Hyundai i30 na sedmé příčce.
Dovezených osobních aut bylo loni registrováno přes 148 tisíc. V průměru byla tato vozidla stará zhruba 10,5 roku. Nejběžnějším palivem u ojetých aut byl benzin (47,2 procenta), následovaný naftou 42,5 procenta a bezmála šesti procenty u bateriových vozů.