Prodeje nových aut jsou zpět na úrovni před covidem, roste podíl alternativních pohonů

Tomáš Cafourek
  14:06
Prodeje nových aut v Česku překonaly předcovidové období. Roste podíl těch s alternativním pohonem, přesáhl už 35 procent. Čistě elektrických vozů je však stále jen 5,6 procenta. Překvapivě byl loni nižší podíl čistě bateriových elektroaut mezi novými vozy než mezi dovezenými ojetinami.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: František Dvořák, iDNES.cz

„Podařilo se dosáhnout předcovidových čísel. Prosincová čísla byla nejvyšší od roku 2016,“ uvedl tajemník Svazu dovozců automobilů (SDA) Josef Pokorný. Podle něj jde o velice dobrý výsledek odbytu nových vozů. Jako příklad uvedl sousední Německo, které se jako tradiční automobilová velmoc k objemům z dob před pandemií covidu zatím nedostalo.

Konkrétně bylo podle dat Svazu dovozců automobilů v Česku registrováno 249 tisíc nových osobních aut, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 7,4 procenta. Bezmála tři čtvrtiny z nich představovaly auta, která od dealerů směřovaly do firemních flotil. Jen 25,6 procenta směřovalo k soukromým majitelům.

Podobně jako v předchozích letech byla nejprodávanější značkou Škoda se zhruba třetinovým podílem na trhu. Druhou automobilkou je Hyundai s osmi procenty, třetí Toyota s podílem přibližně 7,5 procenta na trhu nových vozů v Česku. Dominance mladoboleslavské automobilky je zřetelná i na základě prodejů jednotlivých modelů. Prvním autem, které není z produkce Škody byl Hyundai i30 na sedmé příčce.

Dovezených osobních aut bylo loni registrováno přes 148 tisíc. V průměru byla tato vozidla stará zhruba 10,5 roku. Nejběžnějším palivem u ojetých aut byl benzin (47,2 procenta), následovaný naftou 42,5 procenta a bezmála šesti procenty u bateriových vozů.

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

7. ledna 2026  14:06

Akční letáky
