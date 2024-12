Na kroužky taxíkem? Uber spouští v Česku dopravu pro náctileté

Doposud si mohli přepravní služby v aplikaci Uber objednávat jen osoby starší osmnácti let. Nově ale mohou rodiče přidat své děti do rodinného profilu a založit jim teenagerský účet. Bezpečí dětí mají ohlídat tři funkce, které nemůže vypnout řidič, přepravovaný teenager nebo jeho rodič.

V první řadě půjde o sledování jízdy v reálném čase, kdy dospělý bude mít v aplikaci přehled o aktuální poloze vozidla. Druhou funkcí je ověřování podle PIN kódu, kterým chce společnost předejít situacím, kdy by mladý cestující omylem nastoupil do nesprávného vozu. Před jízdou totiž bude muset šoférovi sdělit svůj unikátní kód.

Další službou je kontrola jízdy ze strany společnosti, která v případě zjištění, že vozidlo z trasy vybočilo nebo zastavilo, bude kontaktovat cestujícího i šoféra s dotazem, zda je vše v pořádku.

Prověření šoféři

„Rodinám s dětmi přinášíme inovativní funkci s klíčovými bezpečnostními prvky zabudovanými přímo v rozhraní aplikace. Ať už se dospívající dítě chystá na cestu do školy, jede domů z kroužku nebo od přátel, rodiče vždy obdrží oznámení v reálném čase a mohou sledovat celý průběh jízdy pomocí živého sledování,“ popisuje novou službu dostupnou zatím v Praze a V Brně provozní manažer Uberu pro Českou republiku Štěpán Šindelář.

Samostatné cestování je v Česku upraveno vyhláškou, kterou se řídí i jednotlivé dopravní podniky a dopravci. Věkovou hranicí pro samostatné cestování je šest roků. I mladší děti mohou jezdit v hromadné dopravě bez dospělého doprovodu, musí ale na ně dohlížet osoba starší deseti let. „Od šesti let je v Česku povinná školní docházka, a dítě tak musí mít možnost se do školy dopravit i samo. Ne vždy má rodič možnost s ním každý den dojíždět,“ uvedl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

U funkce Uber for Teens společnost slibuje, že ze strany řidičů se do ní budou moci hlásit jen prověření šoféři s vyšším hodnocením. Na druhé straně i řidičům nabízí možnost se z přeprav pro děti kdykoliv dobrovolně odhlásit.