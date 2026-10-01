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Vymáhání z ciziny příliš nefunguje, řidiče čeká v Česku přísnější systém pokut

Tomáš Cafourek
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ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Pokuty za překročení rychlosti nebo za telefonování za volantem nechodí do ciziny tak, jak by měly. K původnímu balíku dopravních přestupků, před kterými se pachatelé nemohou ukrýt překročením hranic, mají přibýt další. „Tentokrát půjde například o nedodržování bezpečného odstupu mezi vozidly, ujetí od nehody nebo nedodržování bezpečnostních pravidel na železničních přejezdech,“ uvedlo v materiálu k novele zákona o pozemních komunikacích ministerstvo dopravy.

„V Evropě se uvádí, že až 40 procent deliktů, které spáchají zahraniční řidiči, není potrestáno. Mezi státy jsou ovšem rozdíly. Protože některé to dělají skutečně důsledně. Například Francouzi. Ti jsou tak rychlí, že se někteří lidé od nich vrátí z týdenní dovolené domů – a už tam mají pozdrav,“ řekl MF DNES dopravní expert Roman Budský z Platformy VIZE 0. Česko je naopak příkladem státu, který patří při vymáhání pokut spíše k těm méně důsledným.

Původní podoba systému vymáhání pokut do značné míry naivně spoléhala na to, že se lidé nebudou placení pokut vyhýbat.

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