„V Evropě se uvádí, že až 40 procent deliktů, které spáchají zahraniční řidiči, není potrestáno. Mezi státy jsou ovšem rozdíly. Protože některé to dělají skutečně důsledně. Například Francouzi. Ti jsou tak rychlí, že se někteří lidé od nich vrátí z týdenní dovolené domů – a už tam mají pozdrav,“ řekl MF DNES dopravní expert Roman Budský z Platformy VIZE 0. Česko je naopak příkladem státu, který patří při vymáhání pokut spíše k těm méně důsledným.
Původní podoba systému vymáhání pokut do značné míry naivně spoléhala na to, že se lidé nebudou placení pokut vyhýbat.