Ministr Kupka zrušil problematický mýtný tendr. Koncepci si úřad vytvoří sám

„Zakázku na zpracování budoucí české mýtné koncepce ministerstvo ruší, aby zajistilo dodržení harmonogramu přípravy budoucího tendru k zajištění provozovatele systému elektronického mýta po roce 2029,“ oznámil mluvčí úřadu František Jemelka.

Ministerstvo nového poradce vybíralo novou metodou označovanou jako Best Value Approach, kde celková cena není hlavním, ale jen dílčím ukazatelem. To nicméně vedlo k tomu, že v tendru vyhrála nejdražší nabídka. Ale ani hodnocení kvality zpracování nabídek úplně v pořádku nebylo. Podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) totiž ministerská komise nedostatečně vysvětlila, proč přidělila vítěznému sdružení E&Y a ČVUT výrazně více bodů než jiným uchazečům.

Na místo výše zmíněného sdružení, případně neúspěšných uchazečů z řad poradenských společností BDO Consulting, CGI IT nebo Inoxive teď budou koncepci připravovat sami úředníci Ředitelství silnic a dálnic, Státního fondu dopravní infrastruktury nebo experti z Centra dopravního výzkumu.

Už během aktuální soutěže přitom úřad připouštěl, že času na zvládnutí všech potřebných úkonů není nazbyt. Přestože do vypršení stávajícího kontraktu se společností CzechToll zbývá ještě šest roků, zkušenosti z předchozích soutěží ukazují, že to nemusí být dost. Obzvláště pokud by se stát pokusil v systému mýta dělat výraznější změny, které by si vyžádaly úpravu zákona.

Diskuse, jak se bude v Česku vybírat mýto po roce 2030, je přitom živá. Nejvýraznější je například snaha vedení Prahy omezit vjezd do centra metropole prostřednictvím mýtného poplatku nebo úvahy státu přestat mýto soutěžit jako zakázku pro generálního partnera z řad soukromých firem a také snaha zajistit si co nejvíce služeb vlastními silami.

Výběr kamionového mýta totiž přináší Česku významné zisky. Vloni se celková částka vybraná od kamionů nebo autobusů za průjezd dálnicemi a sítí zpoplatněných silnic první třídy blížila 15 miliardám korun.