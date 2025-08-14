To by se teď ale mělo změnit. Podle evropské směrnice o zavedení inteligentních dopravních systémů mají být jednotlivé národní systémy rozšířeny o informace z hromadné dopravy. To v Česku znamená doplnit informační systém o dalších 27 kategorií dat, mimo jiné o takzvaných přestupových místech, což jsou (zjednodušeně řečeno) železniční nádraží, autobusové zastávky, ale třeba i veřejná přístaviště a letiště v případě, že je na nich vedena veřejná doprava s pevným jízdním řádem.
Další významnou novinkou, kterou nebude úplně jednoduché do systému zapojit, bude online informování o parkovištích na dopravní síti a aktuálním počtu volných parkovacích míst.
Je otázka, do jaké míry budou řidiči státem provozované systémy skutečně využívat. Lidé si podle experta Budského už zvykli na komerční aplikace typu Waze, které umí prakticky totéž.