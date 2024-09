Proč německá auta nekouří? Stát bádá, jak zatočit s podvody při měřeních

Rozsáhlá analýza by měla odpovědět na řadu otázek. Například na to, jak dlouho v Česku stráví jedno auto na technické kontrole v porovnání s okolními zeměmi, jaké jsou tresty za podvádění a jak často se podvody odhalí. Asociace emisních techniků a opravářů dlouhodobě poukazuje na to, že úplatky při vyřizování povinností spojených s technickou kontrolou a měřením emisí nejsou v tuzemsku ničím výjimečným. Svá tvrzení podkládá oficiálními daty, která jsou leckdy velmi překvapivá.

Vůči řidičům ale ministerstvo dle svých slov přitvrzovat nehodlá.