Do dobíječek dá stát dalších šest miliard. Už jich je víc, než auta potřebují

Z uvedených zhruba čtyř a půl tisíce dobíjecích bodů ministerstvo finančně podpořilo výstavbu 2 600 nabíječek z předchozího Operačního programu doprava II. Kolik dobíjecích stanic vznikne z nového programu, ale úřad neuvedl. „My tato čísla nedáváme. Záleží na tom, jaké typy dobíječek se zvolí. Cílíme třeba na nabíječky osazené bateriovými úložišti, které jsou dražší,“ uvedl vládní zmocněnec pro čistou mobilitu Jan Bezděkovský.

Do stanic s bateriovým úložištěm by mělo směřovat 1,3 miliardy korun. Vůbec největší částka – dvě miliardy korun – pak půjde na dobíječky pro nákladní auta. Další jedna miliarda zamíří na rychlodobíječky v prioritních oblastech na hlavních dopravních tazích. Další stovky milionů poputují na výstavbu pomalejších dobíjecích stanic v mimoprioritních obcích.

Operační program doprava III. počítá i s rozjezdem výstavby vodíkových plniček, kterých jsou v Česku jen jednotky kusů. Celkem by se na ně měla využít sedmisetmilionová dotace.

V současnosti po českých silnicích jezdí si 22 tisíc bateriových osobních aut. Spolu s dodávkami a dalšími elektrickými dopravními prostředky, jako jsou třeba elektrické mopedy, jde o 34 tisíc vozidel. To je stále zlomek toho, čeho chtěl stát dosáhnout ve střednědobém horizontu do roku 2030. V akčním plánu čisté mobility mělo jít o čtvrt milionu až půl milionu do konce dekády. Nyní se podle Bezděkovského dopravní resort zaměřuje na nižší z obou čísel, které považuje za realističtější vizi.