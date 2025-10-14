„Dávají přednost autům, která jim pomáhají vytvářet si sociální status,“ vysvětluje preference mladých řidičů Petr Vaněček, výkonný ředitel Aures Holdings, kam síť autobazarů AAA spadá. Protože jde nicméně o skupinu, která má ve srovnání s průměrným zákazníkem hlouběji do kapsy, musí sáhnout k mnohem starším modelům.
„Zatímco průměrná cena ojetého vozu v síti AAA se pohybuje kolem 300 tisíc korun, prvořidiči se kvůli svým finančním možnostem pohybují na zhruba polovině této částky,“ dodal Vaněček.
Nejčastějším zákazníkem je přitom muž ve věku zhruba 45 let. Věková skupina 41 až 50 let tvoří více než čtvrtinu všech prodejů. Mladých ve věku 18 až 24 let je pak devět procent.
Obecně přitom na českém trhu ojetin dlouhodobě drží největší podíly na prodejích modely značky Škoda. Mezi desítkou nejběžněji prodaných je hned pět modelů této značky. Prvním modelem, který není označený okřídleným šípem v tomto pomyslném žebříčku, je podle prodejů v AAA na čtvrté pozici Volkswagen Passat. Tedy koncernový kolega vozidel Škoda.
Aures Holdings provozuje síť sedmdesáti autobazarů napříč Českem, Polskem a Slovenskem. Do poloviny října se v nich prodalo na 90 tisíc aut. Společnost proto očekává, že se jí podaří během letoška překročit loňský rok. „Loňský rekord představoval 109 tisíc aut, věříme, že tento rekord pokoříme i letos,“ dodala předsedkyně představenstva Aures Holdings Karolína Topolová.