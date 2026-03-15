Auta jsou stále větší, ulice nikoli. Radnice Londýna vyšla do boje proti SUV

Jan Dvořák
  15:00
Londýnská dopravní společnost Transport for London (TfL) se chystá rozšířit zóny s omezenou rychlostí 20 mil za hodinu a snížit rychlostní limity na nejrychlejších silnicích hlavního města. Starosta a dopravní úřady rovněž oznámili, že přezkoumávají zvýšené nebezpečí, které představují ve městě vozy kategorie SUV. Jejich majitelé by se tak brzy mohli dočkat poplatků za jízdu v Londýně.

„Budeme pokračovat v rozvoji evidence rizik, která v Londýně představují nadměrně velká vozidla,“ uvedl úřad. (13. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Návrhy na omezení, mezi které patří i snížení rychlostních limitů z 50 na 40 mil za hodinu, aby se snížil počet úmrtí na silnicích, by mohly přijít ještě letos. Ve zprávě zveřejněné ve středu úřad zdůraznil nebezpečí, které SUV představují pro ostatní účastníky silničního provozu a chodce, přičemž děti jsou obzvláště ohroženy smrtelnými zraněními při kolizích, píše britský web The Guardian.

„Budeme pokračovat v rozvoji evidence rizik, která představují nadměrně velká vozidla,“ uvedl úřad. Podle vlastního vyjádření bude využívat všechny své pravomoci k řešení důsledků provozu těchto aut na bezpečnost, dopravní zácpy a životní prostředí.

Vyšší riziko při nehodě

Předchozí výzkumy podle Tlf ukázaly, že dospělí chodci nebo cyklisté mají o 14 procent vyšší pravděpodobnost úmrtí při srážce s vozidlem typu SUV, u dětí je tato pravděpodobnost dokonce o 77 procent vyšší. U dětí do 9 let je riziko smrtelného úrazu při srážce s SUV třikrát vyšší než při srážce s menším automobilem.

Velikost a konstrukce nadměrně velkých automobilů znamená, že chodci jsou při srážce s větší pravděpodobností zasaženi do kritických orgánů a auta je při střetu odmrští do provozu, místo aby dopadli na kapotu automobilu.

Paříž jde proti tlustým SUV. Za hodinu parkování bude účtovat 450 korun

Prodej vozidel SUV přitom ve Velké Británii prudce vzrostl ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi, z nichž mnohé jejich majitelům ukládají výrazně vyšší daně. Podle nedávné studie organizace Transport & Environment je více než polovina automobilů prodávaných v současné době ve Velké Británii příliš velká i na standardní parkovací místo na ulici.

Mluvčí londýnského starosty Sadiqa Khana uvedl, že TfL musí pečlivě zvážit důsledky provozu SUV na ostatní účastníky silničního provozu. „Existuje stále více důkazů o bezpečnostních rizicích velkých SUV, která se na londýnských silnicích stávají stále běžnějšími. Je šokující, že SUV mají o 77 procent vyšší pravděpodobnost, že při kolizi zabijí dítě,“ uvedl mluvčí.

Aktivisté krok vítají

Aktivisté zaměření starosty a TfL na velká auta uvítali. „Auta jsou každým rokem větší, ale londýnské ulice nikoli. Obří SUV zabírají více místa a ohrožují životy dětí, které před nimi musí uskakovat, jen aby mohly přejít ulici,“ uvedl Oliver Lord, britský šéf organizace Clean Cities.

Stop motorizovanému násilí. Němečtí politici a aktivisté brojí proti SUV

„Města po celé Evropě bojují obecně proti šíření automobilů. Potřebujeme spravedlivější parkovací tarify založené na hmotnosti automobilu. Je spravedlivé, aby ti, kteří mají zbytečně velká SUV, platili více za extra prostor a nebezpečí, které s sebou přinášejí,“ dodal Lord.

Počet úmrtí a vážných zranění na silnicích v Británii klesl za deset let téměř o čtvrtinu, přičemž Londýn zaznamenal nejméně vážných nehod za rok 2024, s výjimkou pandemických let 2020–2021. TfL připustila, že ulice hlavního města se staly bezpečnějšími rychleji než ve zbytku země, s polovičním počtem dopravních nehod ve srovnání s Manchesterem.

„Na silnicích jsou často nejvíce ohroženi zranitelní lidé – mladí a staří, kteří jsou vážně zraněni nebo zabiti. Tyto nehody jsou obzvláště tragické, protože mnoha z nich lze předejít, uzavřel generální ředitel londýnské záchranné služby Jason Killens podle The Guardianu.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.