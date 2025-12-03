Prodej nových aut v průběhu roku vzrostl, u autobusů a motocyklů naopak klesal

Benzinový pohon mělo 67,6 procenta ze všech prodaných aut. Registrace vozů s alternativním pohonem meziročně vzrostly o 30,3 procenta na 79 724 aut.
První v počtu prodaných kusů je Škoda s 78 190 registrovanými automobily, druhá skončila s velkým odstupem značka Hyundai s prodejem 18 649 aut a třetím místě je Toyota, která prodala 16 199 vozů. Na dalších místech jsou značky Volkswagen, Dacia a Kia.
Nejprodávanějším modelem je Škoda Octavia (17 101 aut), druhá je Škoda Kamiq (10 881 aut) následovaná Škodou Karoq (10 778 vozů).
Prodej lehkých užitkových automobilů klesl o téměř deset procent na 18 083 aut. V listopadu se však jejich prodej naopak o 2,15 procenta zvýšil. V tomto případě se první umístila značka Toyota s 3 268 užitkovými vozy, za ní následují Ford, Volkswagen, Renault a Peugeot.
Celkové registrace nákladních vozidel se meziročně snížily o 2,59 procenta na 8 248 vozů. V listopadu se zvýšily o 4,42 procenta. Nejvíce registrovaných vozů má na kontě značka Mercedes-Benz s 1891 registrovanými auty, druhá se umístila značka MAN a třetí Volvo.
Prodej autobusů se ve srovnání s osobními automobily propadl o 38,47 procenta na pouhých 742 vozidel. V listopadu prodeje meziročně klesly dokonce o více než šedesát procent. Nejvíce prodaných autobusů pocházelo od značek Iveco Bus, Mercedes-Benz a Setra.
Kromě autobusů zaznamenala meziroční pokles také kategorie motocyklů, a to o 5,22 procenta. Jen v samotném listopadu počet registrovaných strojů klesl o více než dvacet procent.
Nejvíc prodaných motocyklů má na kontě Honda s téměř šesti tisíci registrovanými stroji, druhá skončila čínská CF Moto a za ní Yamaha.