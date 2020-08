V Sydney koupili deset nových lodí. S lidmi ovšem neprojedou pod dvěma mosty

Deset lodí z druhé ruky zakoupila vláda Nového Jižního Walesu v Indonésii. Plavidla třídy River Class mají kapacitu 200 cestujících, z nichž může 122 sedět uvnitř, 18 sedadel je na spodní palubě a deset na horní. Lodě by měly posílit flotilu tamní společnosti, která provozuje lodní osobní dopravu na řece Parramatta, do konce letošního roku.



Brzy po nákupu však vyšlo najevo, že pokud budou na horní palubě lodí sedět pasažéři, dva mosty – železniční most Camellia a nedaleký potrubní most – nebudou mít dostatečný průjezdní profil a při plavbě pod nimi budou muset pasažéři horní palubu opustit.

„Tohle je typický případ, když se nakupuje z druhé ruky,“ komentoval situaci stínový ministr Nového Jižního Walesu Christopher Minns. „Místo aby se výroba lodí objednala na míru, raději se šetří,“ dodává.

„Moc by nás zajímalo, jaká bezpečnostní opatření chce vláda zavést, aby lidem zajistila bezpečné dojíždění,“ dodal stínový ministr. Podle něj je skutečnost, že vláda objednala lodě, které neprojedou pod mosty, naprosto nepochopitelná.

„Cestující se teď budou bát, že pod mostem přijdou o hlavu,“ řekl Mills deníku Sydney Morning Harald. „Kromě neustále zpožděných autobusů, všech možných koronavirových opatření je nyní v hromadné dopravě v Sydney čeká další výzva,“ dodal jízlivě.

Zástupci ministerstva dopravy se však hájí. Podle nich není praxe, kdy se cestující musejí schovávat uvnitř, na řece Parramatta žádnou novinkou. „Mezi zastávkami Rydallmere a Parramatta už tak dělají dlouho,“ potvrzuje zástupce společnosti Transdev Sydney Ferries. Podle něj se tak dokonce děje na všech fungujících lodích opatřených horní palubou. Některé je mají, jiné ne.

Vláda dále argumentuje tím, že o průjezdném profilu staveb dobře věděla, jen chtěla pasažérům dopřát horní palubou více komfortu a větší výhled při cestování. Opozice však tvrdí, že to je jenom výmluva, poukazujíc přitom na dřívější chybná rozhodnutí úřadů. V roce 2018 například vláda Nového Jižního Walesu objednala 55 vlakových souprav, které se ovšem nevešly do tunelů ani do některých stanic. Ty se pak kvůli rozměrům vlaků musely rozšiřovat.

Vypadá to, že zakoupené lodě se vracet nebudou. Posádka bude mít za úkol na pravidelných linkách v inkriminovaných dvou místech horní palubu vyklidit.