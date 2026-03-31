Mluvčí této národní letecké společnosti v úterý uvedl, že společnost zavede vnitřní opatření na snížení nákladů s cílem zajistit si finanční stabilitu v situaci rostoucích cen paliva a globální ekonomické nejistoty, píše portál BBC.
Cena ropy od začátku konfliktu 28. února vzrostla o více než 50 procent, zatímco světové ceny leteckého paliva se více než zdvojnásobily. „Letecké společnosti již přijaly podobné nouzové postupy, aby ochránily své podnikání během krizí, jako byla například pandemie covidu,“ uvedl Tan Chi Siang z poradenské společnosti PwC Singapore.
Zejména asijské letecké společnosti čelí dvojitému šoku v podobě rostoucích světových cen ropy a regionálního nedostatku leteckého paliva, což je donutilo přijmout opatření, dodal.
Obzvláště citlivá na výpadky dodávek energie z Blízkého východu je Jižní Korea, protože je silně závislá na ropě z Perského zálivu. V posledních dnech přešlo několik leteckých společností v zemi – včetně Korean Air, Asiana Airlines a Busan Air – do režimu nouzového řízení.
Zatím jde většinou o interní opatření, jako je zpomalení modernizace nebo jiných investic. „Některé letecké společnosti mohou snížit počet letů, aby ušetřily náklady,“ uvedl Tan.
Zástupce šéfa aerolinek Woo Ki-hong sdělil zaměstnancům, že se letecká společnost připravuje na náhlý nárůst nákladů na palivo. „Snížíme náklady prostřednictvím opatření vycházejících z ceny ropy,“ napsal. Dodal, že tyto kroky nejsou pouze jednorázovou iniciativou, ale příležitostí k posílení strukturálních základů společnosti.