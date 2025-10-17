Eli Soler je učitel v autoškole v Miami a nedávno přidal do svých kurzů pro budoucí řidiče nákladních vozidel nový prvek: simulovaný test znalosti angličtiny pro řidiče. „Kolik hodin jste už najeli? Kam směřuje tento náklad?“ ptá se anglicky španělsky mluvících studentů, zatímco předstírá, že je policista.
Solerův cíl je, aby jeho svěřenci neskončili jako tisíce řidičů nákladních vozidel, kteří neuspěli v testech znalosti angličtiny a za volantem proto skončili. Podle analýzy údajů federální správy bezpečnosti motorových mezi 1. červnem a polovinou října přišlo přibližně 6 000 řidičů nákladních vozidel o řidičská oprávnění za porušení předpisů týkajících se znalosti anglického jazyka, píše list The Washington Post.
Nová pravidla zavedl ministr dopravy Sean P. Duffy letos v květnu. Úřady ke kroku uvedly, že test je nezbytný pro zajištění bezpečnosti na silnicích. Poukázaly na srpnovou nehodu na Floridě, při které se řidič nákladního vozidla nedovoleně otáčel s návěsem na dálnici a zemřeli tři lidé. Po nehodě 28letý řidič, který se narodil v Indii, neuspěl v testu znalosti anglického jazyka, když správně odpověděl pouze na dvě z dvanácti otázek.
„Američané se na silnicích cítí mnohem bezpečněji, když je sdílejí s řidiči kamionů, kteří rozumějí anglicky a dokážou interpretovat naše dopravní značky,“ uvedl ministr Duffy v prohlášení po podpisu květnového nařízení.
Kam jedete a odkud jste vyrazil?
Analytici tvrdí, že neexistují žádné údaje, které by prokazovaly souvislost mezi znalostí angličtiny a nehodami, do nichž jsou zapojeni řidiči nákladních vozidel. Představitelé odvětví se tak obávají potenciálního nedostatku pracovníků, pokud o svá oprávnění přijde až příliš mnoho řidičů.
Někteří odpůrci nařízení se také obávají, že latinskoameričtí řidiči, kteří tvoří 15,3 procenta pracovní síly odvětví, budou nespravedlivě terčem úředníků provádějících testy. Požadují proto více podrobností o tom, jak a kdy se budou řidiči testovat.
„Znalost angličtiny je velmi subjektivní kritérium,“ dodává Brandon Wiseman, prezident společnosti Trucksafe Consulting, která dopravcům radí, jak zlepšit bezpečnost. „To, co jeden policista považuje za dostatečnou znalost, může jiný považovat za nedostatečnou,“ říká. To podle něj situaci komplikuje.
Ministerstvo dopravy totiž nezveřejnilo konkrétní otázky zahrnuté v silniční zkoušce, kterou provádí státní policie. Odborníci z oboru však tvrdí, že obvykle zahrnuje otázky jako kam jedete nebo odkud jste vyrazili?
Vše povede ke stereotypizaci
Také Společnost Trucking Services and Logistic se sídlem v Tampě na Floridě začala nabízet online kurzy a prodávat učebnice, které mohou řidiči využít ke zlepšení své angličtiny. „Cílem je připravit je na základní fráze nebo klíčová slova potřebné v nouzových situacích,“ říká generální ředitelka společnosti Viviana Granados Diazová.
„Většina řidičů, kteří nemluví plynně anglicky, se při řízení na silnicích spoléhá na GPS,“ říká David Sanchez, 28letý řidič z Fort Worthu. Obává se o starší řidiče, kteří se možná budou přizpůsobovat hůře. „Velkou část tohoto odvětví tvoří latinskoameričtí řidiči, kteří pracují opravdu tvrdě a bezpečně, i když jejich angličtina není dokonalá,“ dodává.
Zkoušky z angličtiny pro řidiče se v USA konají již řadu let, ale v roce 2016 Obamaova administrativa pravidla uvolnila. Stanovila, že řidiči, kteří u zkoušky neuspějí, dostanou maximálně pokutu, ale ne že rovnou přijdou o řidičák. Federální úřad pro bezpečnost silniční dopravy, tedy agentura spadající pod ministerstvo dopravy, tehdy uvedl, že neexistují důkazy o souvislosti mezi nedostatečnou znalostí angličtiny a nehodami kamionů.
V Laredu v Texasu, jednom z nejrušnějších hubů pro řidiče kamionů přijíždějící z Mexika nebo do Mexika, mluví podle údajů amerického úřadu pro sčítání lidu více než 90 procent lidí španělsky. „Nová pravidla tak budou velmi bolestivá,“ říká Adalberto Campero, generální ředitel přepravní společnosti Unimex, která má pobočky v Laredu a Pharru v Texasu.
„Vše povede k diskriminaci mexických občanů nebo osob hispánského původu a možná i ke stereotypizaci,“ dodává. Řidiči se nyní bojí že kvůli novým pravidlům přijdou o živobytí. Cítí se ohroženi i zastrašováni.“
Devětadvacetiletý řidič Pablo Rangel, který žije v Reynose v Mexiku a často překračuje hranice USA, aby doručoval zásilky, říká, že i když mluví docela dobře anglicky, pochybuje o tom, zda jsou nová opatření nutná.„Většinu času netrávíme konverzací. Je tedy trochu nespravedlivé najednou změnit tyto požadavky a klást důraz na znalost něčeho, co není součástí naší práce,“ uzavírá podle amerického webu.