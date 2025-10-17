Americké truckery děsí zkoušky z angličtiny. Úřady už zabavily tisíce řidičáků

Jan Dvořák
  10:59
Nová zkouška z angličtiny, kterou Trumpova administrativa vyžaduje po řidičích kamionů, již stála řidičské oprávnění 6 000 řidičů. Odpůrci nového nařízení tvrdí, že úbytek pracovníků bude test dodavatelských řetězců v USA. Řidiči opatření nechápou, nepovažují jazyk za nutný předpoklad k vykonávání práce.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Eli Soler je učitel v autoškole v Miami a nedávno přidal do svých kurzů pro budoucí řidiče nákladních vozidel nový prvek: simulovaný test znalosti angličtiny pro řidiče. „Kolik hodin jste už najeli? Kam směřuje tento náklad?“ ptá se anglicky španělsky mluvících studentů, zatímco předstírá, že je policista.

Solerův cíl je, aby jeho svěřenci neskončili jako tisíce řidičů nákladních vozidel, kteří neuspěli v testech znalosti angličtiny a za volantem proto skončili. Podle analýzy údajů federální správy bezpečnosti motorových mezi 1. červnem a polovinou října přišlo přibližně 6 000 řidičů nákladních vozidel o řidičská oprávnění za porušení předpisů týkajících se znalosti anglického jazyka, píše list The Washington Post.

Nová pravidla zavedl ministr dopravy Sean P. Duffy letos v květnu. Úřady ke kroku uvedly, že test je nezbytný pro zajištění bezpečnosti na silnicích. Poukázaly na srpnovou nehodu na Floridě, při které se řidič nákladního vozidla nedovoleně otáčel s návěsem na dálnici a zemřeli tři lidé. Po nehodě 28letý řidič, který se narodil v Indii, neuspěl v testu znalosti anglického jazyka, když správně odpověděl pouze na dvě z dvanácti otázek.

„Američané se na silnicích cítí mnohem bezpečněji, když je sdílejí s řidiči kamionů, kteří rozumějí anglicky a dokážou interpretovat naše dopravní značky,“ uvedl ministr Duffy v prohlášení po podpisu květnového nařízení.

Kam jedete a odkud jste vyrazil?

Analytici tvrdí, že neexistují žádné údaje, které by prokazovaly souvislost mezi znalostí angličtiny a nehodami, do nichž jsou zapojeni řidiči nákladních vozidel. Představitelé odvětví se tak obávají potenciálního nedostatku pracovníků, pokud o svá oprávnění přijde až příliš mnoho řidičů.

Někteří odpůrci nařízení se také obávají, že latinskoameričtí řidiči, kteří tvoří 15,3 procenta pracovní síly odvětví, budou nespravedlivě terčem úředníků provádějících testy. Požadují proto více podrobností o tom, jak a kdy se budou řidiči testovat.

Trump tlačí na víc deportací migrantů z velkých měst, kde byly protesty

„Znalost angličtiny je velmi subjektivní kritérium,“ dodává Brandon Wiseman, prezident společnosti Trucksafe Consulting, která dopravcům radí, jak zlepšit bezpečnost. „To, co jeden policista považuje za dostatečnou znalost, může jiný považovat za nedostatečnou,“ říká. To podle něj situaci komplikuje.

Ministerstvo dopravy totiž nezveřejnilo konkrétní otázky zahrnuté v silniční zkoušce, kterou provádí státní policie. Odborníci z oboru však tvrdí, že obvykle zahrnuje otázky jako kam jedete nebo odkud jste vyrazili?

Vše povede ke stereotypizaci

Také Společnost Trucking Services and Logistic se sídlem v Tampě na Floridě začala nabízet online kurzy a prodávat učebnice, které mohou řidiči využít ke zlepšení své angličtiny. „Cílem je připravit je na základní fráze nebo klíčová slova potřebné v nouzových situacích,“ říká generální ředitelka společnosti Viviana Granados Diazová.

„Většina řidičů, kteří nemluví plynně anglicky, se při řízení na silnicích spoléhá na GPS,“ říká David Sanchez, 28letý řidič z Fort Worthu. Obává se o starší řidiče, kteří se možná budou přizpůsobovat hůře. „Velkou část tohoto odvětví tvoří latinskoameričtí řidiči, kteří pracují opravdu tvrdě a bezpečně, i když jejich angličtina není dokonalá,“ dodává.

Americké úřady přitvrzují. Chovali se k nám jako ke zvířatům, říkají migranti o policii

Zkoušky z angličtiny pro řidiče se v USA konají již řadu let, ale v roce 2016 Obamaova administrativa pravidla uvolnila. Stanovila, že řidiči, kteří u zkoušky neuspějí, dostanou maximálně pokutu, ale ne že rovnou přijdou o řidičák. Federální úřad pro bezpečnost silniční dopravy, tedy agentura spadající pod ministerstvo dopravy, tehdy uvedl, že neexistují důkazy o souvislosti mezi nedostatečnou znalostí angličtiny a nehodami kamionů.

V Laredu v Texasu, jednom z nejrušnějších hubů pro řidiče kamionů přijíždějící z Mexika nebo do Mexika, mluví podle údajů amerického úřadu pro sčítání lidu více než 90 procent lidí španělsky. „Nová pravidla tak budou velmi bolestivá,“ říká Adalberto Campero, generální ředitel přepravní společnosti Unimex, která má pobočky v Laredu a Pharru v Texasu.

Texas už křižují autonomní kamiony i v noci. Lidský řidič jen přihlíží

„Vše povede k diskriminaci mexických občanů nebo osob hispánského původu a možná i ke stereotypizaci,“ dodává. Řidiči se nyní bojí že kvůli novým pravidlům přijdou o živobytí. Cítí se ohroženi i zastrašováni.“

Devětadvacetiletý řidič Pablo Rangel, který žije v Reynose v Mexiku a často překračuje hranice USA, aby doručoval zásilky, říká, že i když mluví docela dobře anglicky, pochybuje o tom, zda jsou nová opatření nutná.„Většinu času netrávíme konverzací. Je tedy trochu nespravedlivé najednou změnit tyto požadavky a klást důraz na znalost něčeho, co není součástí naší práce,“ uzavírá podle amerického webu.

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

Obavy se nepotvrdily. Dali bezdomovcům sto tisíc a zkoušeli, zda se postaví na nohy

Premium

Stačí sto tisíc korun k tomu, aby se člověk bez domova znovu začlenil do společnosti? To zjišťoval projekt New Leaf Česko v čele s Melanií Zajacovou. Lidem bez střechy nad hlavou rozdali celkem čtyři...

Kolik si vydělá číšník na Oktoberfestu. Nelidská dřina rozhodně není pro každého

Mnichovský pivní festival Oktoberfest každý rok navštíví stovky tisíc lidí. Pro pořadatele je ale stále náročnější sehnat pracovní sílu, která by účastníkům byla po celou dobu konání k dispozici....

Medvědi v Česku. Myslivci se obávají záměrného vypuštění ve třech lokalitách

Myslivci se obávají, že všechny tři případy z poslední doby, kdy se lidé na různých místech setkali s medvědy hnědými, souvisejí se záměrným vypuštěním zvířat do české přírody. Vyplývá to ze závěrů...

Berete si zemi jako rozpočtové rukojmí, tepe vládu Schillerová. Apeluje i Kalousek

Pravděpodobná budoucí ministryně financí Alena Schillerová kritizovala končící vládu Petra Fialy. Ta odmítá poslat do Sněmovny svůj návrh rozpočtu. Podle Schillerové si tak Fialův kabinet bere Českou...

I malý stát může tvořit velké věci. Slovenský bar se vyšvihl mezi světovou elitu

Web The World’s 50 Best zveřejnil už posedmnácté žebříček nejlepších světových barů, mezi které se vůbec poprvé v historii zařadil slovenský podnik. „Je to historický moment pro slovenskou barovou...

17. října 2025

Jak zařídit, aby mladí měli kde bydlet? Hlavně nedotovat hypotéky, radí experti

Premium

Problém s nedostupným bydlením zaplnil předvolební kampaně i volební programy mnoha kandidujících stran. „Bydlení je naše zbrojení,“ hlásaly plakáty SOCDEM s někdejší ministryní práce a sociálních...

17. října 2025

Řetězec Five Guys po odkladech konečně v Praze otevře pobočku

Americký fastfood Five Guys se chystá ke vstupu na český trh již několik měsíců. Jeho otevření bylo několikrát posunuto kvůli četným komplikacím. Nyní to ale vypadá, že první pobočka v pražském Máji...

16. října 2025  21:06

Americká města říkají ne datovým centrům. Už padla první žaloba

V době, kdy technologické společnosti investují stovky miliard dolarů do infrastruktury pro umělou inteligenci, čelí návrhy na výstavbu datových center rostoucímu odporu po celých USA. Představitelé...

16. října 2025

V posledních letech jsme nezdražili, bez investic pekárny skončí, tvrdí svaz

Pekaři v posledních letech po velkém nárůstu cen v roce 2022 pečivo ani chléb nezdražovali, přesto jim náklady stále rostou, postěžovali si ve čtvrtek na tiskové konferenci zástupci Svazu pekařů a...

16. října 2025

Návrat do středověku, zuří odbory. Řekové umožnili 13hodinové směny

Řecký parlament schválil kontroverzní reformu, která ve výjimečných případech umožňuje až 13hodinový pracovní den. Poslanci o návrhu zákona předloženého konzervativní vládou debatovali dva dny,...

16. října 2025  15:57

Dokonalé čištění vody. Ústecká chemička představila utajovaný vynález

Ústecká Spolchemie začíná nabízet mimořádnou technologii, která dokáže vyčistit odpadní vody kontaminované obtížně rozložitelnými látkami, jež nelze odstranit dosud známými metodami. Technologie, na...

16. října 2025  14:28

Státní rozpočet je pod palbou kritiky. Problém je s výdaji na obranu i příjmy

Národní rozpočtová rada (NRR) má výhrady vůči návrhu státního rozpočtu na příští rok, který schválila končící vláda premiéra Petra Fialy. Kritizuje zejména rozsah obranných výdajů v kapitole...

16. října 2025  14:16

Čuprova pilulka vsadila na dlouhověkost, doručí doplňky na míru

Český podnikatel Tomáš Čupr pokročil v transformaci online lékárny Pilulka na digitální platformu zaměřenou na prevenci a dlouhověkost. Nová strategie si za cíl bere zákazníkům pomoci lépe porozumět...

16. října 2025  14:05

Konec solárního boomu znamená začátek zralého trhu, shodují se odborníci

Boom domácích fotovoltaických elektráren skončil. Pokud se firmy zabývající se jejich instalací nepřizpůsobí nové situaci na trhu, nepřežijí. Mění se také chování zákazníka, shodují se energetici.

16. října 2025  13:09

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nestlé plánuje masivní propouštění, do roku 2027 má přijít o práci 16 000 lidí

Společnost Nestlé plánuje v příštích dvou letech celosvětově propustit 16 000 lidí. Je to zhruba šest procent zaměstnanců potravinářského giganta. Firma, která má pracovníky i v České republice, to...

16. října 2025  9:33,  aktualizováno  12:35

Trump v Bílém domě opulentně pohostil své sponzory. Složili se mu na tančírnu

Americký prezident pozval své donátory ze Silicon Valley, Wall Street i obranného sektoru na večeři při svíčkách v Bílém domě. Na akci, kterou uspořádal jako poděkování za podporu své ideje výstavby...

16. října 2025  10:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.