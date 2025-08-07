American Airlines začnou od příštího roku létat z Prahy do Filadelfie

„Přímé spojení mezi Prahou a Filadelfií bylo jednou z našich priorit. Jsme proto velmi rádi za úspěšné partnerství s American Airlines, které vzniklo také díky koordinované podpoře a spolupráci s našimi partnery. Linka představuje jeden z milníků v rámci naší strategie rozvoje dálkových linek a posilování přímého spojení mezi Českou republikou a Severní Amerikou,“ uvedl předseda představenstva Jiří Pos.
Linka do Filadelfie se vrátí poprvé od koronavirové krize. Před ní ji provozovaly rovněž American Airlines. Aerolinky nyní na trase budou používat letoun typu Boeing 787-8 Dreamliner.
„S touto trasou naši zákazníci v České republice zároveň získají spojení s jedním z našich nejrychleji rostoucích amerických uzlů ve Filadelfii, odkud se mohou vydat za poznáním do více než 100 destinací ve Spojených státech i mimo ně,“ podotkl viceprezident American Airlines José Freig.
Let z Filadelfie je naplánován s odletem v 18:40 místního času a příletem do Prahy v 08:45 následujícího dne. Zpáteční spoj z Prahy bude odlétat vždy v 11:00 s příletem do Filadelfie ve 14:00 místního času. Letenky se na stránkách dopravce začnou prodávat v následujících dnech.
Půjde tak o druhou přímou linku z Prahy do Spojených států. Aerolinky Delta Air Lines nyní pravidelně létají do New Yorku. Kromě toho se nyní létá v Severní Americe také do Toronta. Z dalších dálkových destinací na pražském letišti fungují lety například do Abú Zabí, Soulu, Pekingu, Dubaje, Baku, Tchaj-Peje, Dauhá, Astany nebo Rijádu.