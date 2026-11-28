Pátečním letem 20. listopadu ze Sydney do Los Angeles skončila jedna éra amerického letectví. Společnost American Airlines na této trase naposledy nabídla cestujícím první třídu, která byla dlouhá desetiletí symbolem luxusního cestování. V letadle Boeing 777-300ER pro ni měla vyhrazených osm soukromých apartmá. Jejich místo nyní postupně zaujme prostornější byznys třída, píše CNBC.
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Více soukromí i pohodlí. Letecké společnosti investují do byznys tříd
American Airlines byly poslední velkou americkou leteckou společností, která na dálkových mezinárodních linkách nabízela první třídu. Konkurenční Delta Air Lines a United Airlines se s ní rozloučily už dříve.
Sedmdesát apartmá místo osmi
Cestující však o luxus a pohodlí nepřijdou. Aerolinky místo toho rozšiřují a vylepšují byznys třídu, o kterou je mezi zákazníky stále větší zájem. Po modernizaci nabídnou Boeingy 777-300ER celkem 70 samostatných apartmá, což bude nejvíce ze všech amerických aerolinek. Dosud měly tyto stroje 52 míst v byznys třídě a dalších osm v první třídě.
Cestující se mohou těšit na větší pohodlí i více soukromí. Každé apartmá bude vybavené sedadlem, které lze sklopit do rovného lůžka, posuvnými dveřmi, větší obrazovkou a dostatkem prostoru pro osobní věci. V prémiové ekonomické třídě bude dalších 44 sedadel. Změny se dotknou mimo jiné cestujících na linkách do Londýna, Tokia, São Paula nebo Sydney.
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Podobnou cestou se vydaly i další americké aerolinky. United Airlines rozšiřují nabídku míst v byznys třídě a Delta Air Lines postupně vylepšuje své služby Delta One. Hlavním důvodem jsou peníze. Cestující jsou ochotni za větší pohodlí připlácet, což aerolinkám pomáhá vyrovnávat rostoucí výdaje za palivo, letištní poplatky a další provozní náklady.
Polévka, olivy a příplatek za luxus
Rozdíly mezi první a byznys třídou se v posledních letech postupně zmenšovaly. Podle americké televize CNBC dostávali cestující v první třídě American Airlines například teplé oříšky s olivami, polévku nebo teplý dezert se zmrzlinou. K většímu pohodlí jim sloužil také polštář s paměťovou pěnou.
V byznys třídě sice některé z těchto drobností chyběly, cestující však měli stále k dispozici pohodlné lůžko, kvalitní občerstvení i vstup do letištních salonků.
Ceny letenek se přitom mezi oběma třídami výrazně lišily. Například jednosměrný let z Los Angeles do Londýna vyšel v byznys třídě na 12 994 dolarů, tedy přibližně 273 tisíc korun. Za první třídu si cestující museli připravit 15 669 dolarů, v přepočtu asi 329 tisíc korun. Za několik služeb a drobností navíc tak zaplatili zhruba o 56 tisíc korun více.
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„Pokud máte v byznys třídě vlastní prostor, pohodlné sedadlo, kvalitní lůžkoviny a dobré víno, většině cestujících to bohatě stačí,“ uvedl pro CNBC Henry Harteveldt z poradenské společnosti Atmosphere Research Group.
V minulosti přitom cestování první třídou vypadalo úplně jinak. Na počátku éry proudových letadel si cestující pochutnávali na vybraných pokrmech servírovaných na porcelánu a personál jim maso krájel přímo u sedadla.
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První třída však z letadel úplně nezmizí. Nadále ji nabízejí a postupně vylepšují například Singapore Airlines, Lufthansa, Air France nebo British Airways. American Airlines si ji zatím ponechá na vybraných vnitrostátních dálkových linkách, a to do začátku roku 2027, uzavírá CNBC.