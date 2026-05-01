Z Manhattanu na JFK za deset minut. Americká firma chystá přelomové aerotaxi

  9:00
Minulý týden se v New York City uskutečnila série zkušebních letů vzdušných taxíků americké společnosti společnost Joby Aviation. Testovací lety se zaměřily na trasu z Manhattanu na největší newyorské letiště Johna F. Kennedyho. Cílem novinky je významným způsobem usnadnit a zrychlit dopravu nejen v přibližně 19milionové metropolitní oblasti.

Právě toto propojení je pro obyvatele města i tisíce turistů klíčové, v současnosti však cesta z letiště do centra trvá pozemní dopravou až dvě hodiny. Desetiminutový let by tudíž přinesl značnou úlevu.

Výhodou airtaxi navíc nemá být jen rychlost přepravy, ale i snížení ekologické zátěže. Letouny, které na první pohled připomínají velké drony, jsou totiž plně elektrické. Při provozu tudíž neprodukují žádné emise a jsou navíc o mnoho tišší než tradiční vrtulníky. Kapacitou se pak rovnají běžným taxi vozům, přepravit zvládnou čtyři pasažéry a pilota.

„Tyto lety posouvají naši práci dál a zjišťujeme díky nim, jak mohou technologie nové generace letectví sloužit místním obyvatelům“ okomentoval novinku pro CNN Kevin O’Toole, který je předsedou Správy přístavů a dopravy New Yorku a New Jersey, jež provozuje i tamní letiště.

Společnost Joby Aviation testuje stroje eVTOL (tedy letouny s vertikálním vzletem i přistáním) již od roku 2023. Nynější demonstrační lety jsou nicméně součástí programu amerického Federálního leteckého úřadu (FAA), jehož cílem je eVTOL do provozu integrovat.

Zmíněná cesta na letiště J.F.K. je jednou z osmi pilotních tras, které pro testování vybralo v březnu tamní ministerstvo dopravy. Kromě taxislužby by totiž letouny eVTOL mohly sloužit například k nouzovému zásobování nebo regionální dopravě. V tomto ohledu firma Joby Aviation spolupracuje i s dopravními úřady států Texas, Utah, Florida a Severní Karolína.

„Data z pilotních projektů využije FAA k vytvoření nových pravidel, jež umožní bezpečně tuto futuristickou technologii uvést ve velkém měřítku do provozu,“ cituje vyjádření ministerstva dopravy CNN. Na tom, jak přizpůsobit vzdušný prostor nástupu revoluční změny, FAA pracuje od roku 2024.

Podle stanovených pravidel, se právě společnost Joby Aviation nyní nachází v závěrečné fázi pětistupňového procesu certifikace. Uvedení služby airtaxi do běžného provozu se tak realitě rapidně přibližuje.

Vzdušné taxi mění dopravu, let přes New York zvládne za pár minut. (29. dubna 2026)
Airtaxi nad New Yorkem (27. dubna 2026)
Výhodou airtaxi nemá být jen rychlost přepravy, ale i snížení ekologické zátěže. (29. dubna 2026)
Letouny, které na první pohled připomínají velké drony, jsou plně elektrické. (29. dubna 2026)
10 fotografií
